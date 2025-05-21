王貞治盃新北擊退台東奪冠 獲小馬青棒代表權

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（中央社台北21日電）王貞治盃青棒賽新北市隊今天冠軍戰與台東縣隊交手打線發揮，曾聖恩單場4安3打點，率隊以14比3奪冠，取得小馬青棒代表權參加亞太區賽事，曾聖恩獲選賽會MVP。

114年王貞治盃青棒賽冠軍戰，以穀保家商代表的新北市隊今天與台東縣隊（台東體中）交手，新北市隊開賽積極搶分，劉承佑、葉弘仁接連安打，1人出局後曾聖恩二壘打送回第1分，2局上靠著接連安打、保送，曾聖恩適時安打再添2分，陳宸杰敲出帶打點安打，助隊取得4比0領先。

台東縣隊3局下追分，靠著接連安打、保送，配合戰術、一口氣追回3分；新北市隊4局上攻勢再起，2人出局後靠著保送、古定玄、許子彥、黃靖惟接連安打先拿2分，台東縣出現守備失誤讓新北市攻勢延續，靠觸身球保送、葉弘仁安打搶分，單局攻進5分、奠定勝基。

新北市隊6局上葉弘仁適時安打再拿1分，7局上單局4安、2保送攻勢串連再添4分保險分；團隊敲出18支安打，加上對手送上8次四死球保送、順利搶勝。

新北市隊葉弘仁單場4安5打點、打擊表現亮眼，曾聖恩也有4安3打點好表現、為勝利打點，拿下大會最有價值球員（MVP），並於賽會累積10分打點、拿下打點獎。

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新北市隊先發投手石主恩投2.1局失3分、無關勝敗，後援投手王銘賢投4.2局被敲出5支安打，投出1次三振、1次觸身球保送、無失分，奪下勝投。

新北市隊繼112年後再奪王貞治盃冠軍，取得美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）青棒賽代表權，將以縣市名稱代表參加亞太區賽事，爭取前進世界青棒錦標賽門票。（編輯：張雅淨）1140521