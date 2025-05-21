盼南海爭議獲共識 菲國安顧問籲東協一致對外

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（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）菲律賓國家安全顧問安約今晚在一場海事安全對話上，呼籲東南亞國家協會會員國在南海爭議上取得共識，再一致對外協商，直到達成更包容、可接受的結果。

2025年東南亞國家協會海事安全對話今晚在馬尼拉登場，菲律賓國安顧問安約（Eduardo Ano）、菲律賓海防隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）以及美國、日本、澳洲、加拿大等國駐菲大使出席。

安約致詞時指出，東協本是以「共識」和「中心性」作為決策基礎，但這樣的機制卻成為解決區域重要事務的障礙，呼籲東協先在因應挑戰的事務上找到共同點，然後再共同與其他國家協商，直到達成更具包容性、可接受的結果。

他提到，區內出現多重非傳統威脅，包括網路攻擊、資訊操弄、外國干預、恫嚇外交等，分別瞄準各國的弱點來破壞穩定，東協國家應團結對外，更迅速有效地因應威脅。

安約並說，南海爭議相關國家應以聯合國海洋法公約（UNCLOS）作為解決爭議的依據，區域不應回到「強權即公理」（might is right）的時代。

東協被視為是運作鬆散的組織，以共識決為主要決策手段，對中國影響力擴張以及南海爭議也未有一致立場，部分國家被認為親中、部分國家親美，另一些國家立場中立。

另一方面，加文則對東協與中國可於2026年敲定「南海行為準則」（COC）不感樂觀。他強調，在COC出爐之前，各國海巡單位應訂出機制，避免發生海上誤判事件，相關努力已在進行中。

東協與中國於2002年簽署「南海共同行為宣言」（DOC），以避免周邊國家擦槍走火，但文件不具法律約束力，雙方因此開始協商「南海行為準則」，並承諾於明年完成。

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今年的東南亞國家協會海事安全對話將持續至23日，邀請東南亞外交政策專家、政府官員以及青年領袖，討論如何推進區域內自由、開放、安全和以法治為基礎的海洋秩序。

對話將聚焦於海事透明、國際法遵守、魚類資源管理、能源安全、海洋環境保護、假訊息對抗、爭議處理機制、信心建立措施、深海纜線保護、海上執法合作等議題。（編輯：韋樞）1140521