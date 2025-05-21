外交人事異動 葛葆萱升任外交部常次、陳立國駐捷克

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（中央社記者楊堯茹台北21日電）外交駐外人事異動，行政院今天核定，駐印度代表葛葆萱將升任外交部常次，外交部常次陳立國調任駐捷克代表，捷克代表柯良叡則接任研設會主任。

3人皆為職業外交官，陳立國為台師大英語研究所碩士，2023年9月就任外交部常務次長，不到2年就再度外派擔任駐捷克代表，另曾任駐歐盟兼比利時代表、駐貝里斯大使、駐美副代表，曾於2013年獲選外交部模範公務員。

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葛葆萱為現任駐印度代表，為台大政治學碩士，曾派駐英國、索羅門群島、紐約及芝加哥辦事處、常駐世界貿易組織代表團，以及駐聖文森大使，因負責護照防偽薄型膠膜與護照製發自動化作業的建立，獲選2002年行政院模範公務員。

柯良叡是哥倫比亞大學國際關係碩士，曾派駐菲律賓、美國、英國，2020年1月派任駐捷克代表，近年台捷互訪團頻繁，柯良叡所帶領的「駐捷克台北經濟文化辦事處」是幕後推手，曾安排捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪團以及眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率領的160人訪團。（編輯：張若瑤）1140521