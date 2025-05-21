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總統提主權基金 林佳龍：相互投資讓台美關係更堅韌

2025/5/21 18:30
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（中央社記者楊堯茹台北21日電）美國對等關稅尚未拆彈，外交部長林佳龍今天表示，台美關係互惠互補，要打造「投資美國台灣隊」深化雙邊合作，尤其總統賴清德提到主權基金，若資金又能夠互相投資，當然台美關係就更有韌性。

外交部長林佳龍就職滿週年，今天舉行中外媒體茶敘，計台灣媒體68名，國外媒體27名，另有外交部邀訪政經外媒記者團共15人出席。

林佳龍於簡報時表示，就任後力推「總合外交」，以價值外交讓台灣更具民主韌性、同盟外交共同維護印太第一島鏈，讓台灣更安全，以及經濟外交的非紅供應鏈讓台灣更不可或缺。

林佳龍強調，在地緣政治、供應鏈重組挑戰下，台灣是有關鍵角色（Pivotal State）的中等強國，台灣面對中國壓力，走出一條世界很羨慕的路，成為友邦和理念相近國家的好夥伴，而台灣生存發展與否是對民主的試驗。

林佳龍進一步說明，全世界最大挑戰就是中國威權擴張、改變現狀，中國運用混合戰企圖製造新常態來溫水煮青娃，台灣必須做好準備，應對中國若真的採取武力行動。

關於美國總統川普（Donald Trump）新政挑戰，林佳龍說明，台美是互惠互補關係，不管是台積電、人工智慧（AI）或天然氣投資都有所交集，且美國擁有廣大市場與優勢，台灣要打造「投資美國台灣隊」深化雙邊合作。

林佳龍提及，尤其賴總統昨天提到建立主權基金，台美人才互補，若資金又能夠互相投資，當然台美關係就更有韌性，這對許多產業都充滿機會。

談及台美關稅談判，林佳龍強調，必須縮小美國對台貿易逆差以及非關稅貿易障礙，同時做好出口管制、避免洗產地，且台美間有「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）機制，有些產業可以在第三地發展，如菲律賓、瓜地馬拉、巴拉圭等。

媒體另詢問，菲律賓放寬與台灣交流限制，外交部有何優先工作項目。林佳龍回應，中共打壓到一個程度會有人開始問，為什麼中國跟台灣可以有經貿往來，中國卻要阻止他國跟台灣做生意。

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林佳龍期望，與他國的投資保障協定、避免雙重課稅等法規鬆綁，此關係可以邁向正常化。「你要兩岸之間什麼都通，其他國家都不能通」，這干涉到這些國家主權，這些國家是基於自身國家利益與台交往。

林佳龍強調，許多國家也都想了解台灣半導體產業發展以及供應鏈角色，台灣必須務實地去因應中共打壓，運用總合外交的務實面與各國發展並改善實質關係。（編輯：張均懋）1140521

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