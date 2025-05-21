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林佳龍：目前特任大使18位 在法定限額內

2025/5/21 19:16（5/21 19:41 更新）
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外交部長林佳龍21日在外交部舉辦媒體茶敘，分享上任後的施政重點及成果，以及未來展望。中央社記者王飛華攝 114年5月21日
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（中央社記者楊堯茹台北21日電）在野黨質疑，外交部長林佳龍上任後，駐外館長派任多是非職業外交官。林佳龍今天表示，目前特任大使有18位，與過去相比並無增加，也在法定限額內，且必定用人唯才、適才適所。

多位藍委日前質疑新任駐芬蘭代表林昶佐

林昶佐

  • 生日：民國65年2月1日
  • 學歷：台北大學企管系學士
  • 經歷：立法委員、時代力量創黨工程隊總隊長、時代力量主席團成員、閃靈樂團主唱、國際特赦組織台灣分會理事長、行政院二二八基金會董事、獨立音樂協會理事長
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外交經驗不足，有酬庸疑慮；國民黨立委王鴻薇則列舉駐美副代表楊懿珊、駐法代表郝培芝、駐泰國副代表董思齊等多位非職業外交官擔任駐外代表，恐打擊外交人員士氣。

外交部長林佳龍今天下午於媒體茶敘表示，駐外人員派任都是依法行政辦理，人選也都是符合標準才會任命，特別是特任大使跟政務公使是總統任命權，人數與過去相比並沒有增加，目前特任大使為18位，去年是19位，且都在法定名額限制之內。

林佳龍強調，職業外交官都有外派機會，並列舉外交部主秘唐殿文接任駐愛爾蘭代表、前發言人劉永健派任駐波蘭代表等等，當然有許多並未對外公布。

林佳龍也說，駐外人員任命都是就本身條件是否相符為標準，以外交方向優先派任人選，且推動總合外交需多元人才，以北歐布局來說，不同專長可以跨國發揮影響力進行區域聯防。

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林佳龍說，外界關心與指教都有聽見，但一定是用人唯才、適才適所。

林佳龍就職滿週年，今天下午舉行中外媒體茶敘，計台灣媒體68名，國外媒體27名，另有外交部邀訪政經外媒記者團共15人出席。（編輯：林興盟）1140521

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