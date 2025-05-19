林昶佐駐芬蘭被指酬庸 林佳龍：用人原則適才適所

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北19日電）前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表，國民黨質疑酬庸。外交部長林佳龍今天表示，林昶佐夠格擔任駐芬蘭代表，且人事任命是以適才適所為原則，外交工作需要各方面人才支持，才能回應他國關心的特定領域議題。

立法院外交及國防委員會處理114年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等48案。林佳龍會前受訪證實，林昶佐將出任駐芬蘭代表，並肯定林昶佐在人權外交的國際交流經驗。

多位藍委質詢時指這項人事任命為酬庸。徐巧芯說，林昶佐擔任二二八基金會董事期間，15次董事會議僅出席過1次，質疑他推動人權外交能力。王鴻薇則列舉駐美副代表楊懿珊、駐法代表郝培芝、駐泰國代表董思齊等多位非職業外交官擔任駐外代表，恐打擊外交人員士氣。

林佳龍答詢時否認「酬庸」，並說林昶佐夠資格擔任芬蘭代表。同時人事任命有整體考量，一定是以適才適所為原則，也符合外交人員任用條例，外交工作需要各方面人才支持。

對於立委賴士葆稱「芬蘭欠歌手」，才指派林昶佐。林佳龍強調，台灣與芬蘭在全社會防衛韌性方面有交流，也已與芬蘭簽署航權。林昶佐曾任兩屆立委，具有外交國防委員會專長的人到芬蘭後，將加成總合外交效益。

林佳龍說，館長或大使也可以是瞭解經貿、文化或新興科技等外交重要領域的人才；未來外交部人才培訓都是跨領域，除了外交專業，也要具備其他領域的能力，因與他國交涉時，對方關心的是特定領域議題。

民進黨立委林楚茵則認為，林昶佐所屬的閃靈樂團在芬蘭擁有高知名度，也長期關心外交與人權，透過特任大使與專業外交官合作能深化雙邊關係。立委羅美玲也說，芬蘭目前重視的議題與林昶佐是match（相符）的，且以音樂專長推展外交工作，「與芬蘭有共同語言」。

透過 Google News 追蹤中央社

林佳龍回應，林昶佐曾出席哥本哈根民主峰會、華府亞洲國會議員論壇等，具備豐富國際經驗與高度文化連結，且北歐是總合外交的戰略要地，在民主、人權與區域安全等方面與台灣高度互補。

此外，外交部114年度主管預算被凍結40.67億元，根據外交部預算解凍案書面報告，今天列入議程計有報告事項22案計2149萬3000元，以及討論事件26案計40億4270萬5000元，共計約40.64億元。外交及國防委員會朝野立委已同意動支，將送立法院會處理。（編輯：萬淑彰）1140519