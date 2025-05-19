林昶佐將任駐芬蘭代表 林佳龍：具人權外交國際經驗

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）近期傳出前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表，外交部長林佳龍今天表示，林昶佐人事案正辦理中，要由總統府公告，肯定林昶佐在人權外交的國際交流經驗；總統特任代表設有比例限制，此人事案不會對職業外交官造成升遷排擠。

涉外人士日前證實，前立法委員林昶佐將出任駐芬蘭代表，希望能為台灣外交注入價值與文化的新動能和活力，進一步拓展與歐洲的多元連結。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等48案。

林佳龍會前接受媒體聯訪時表示，林昶佐人事案正辦理中，要由總統府公告；林昶佐為兩屆立委，尤其是在外交及國防委員會，對外交事務了解，也具有國際觀與國際交流經驗，特別是人權外交方面。

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林佳龍進一步說明，總統賴清德重視價值外交，林昶佐除了熟悉國政，對台灣與北歐地區，甚至世界上推動總合外交會有很好的表現。

談及對職業外交官是否形成排擠，林佳龍指出，「不會」，總合外交需要多元人才，且職業外交官與總統特任大使或代表也設有比例限制，以保障職業外交官的升遷。（編輯：楊蘭軒）1140519