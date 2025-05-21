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周裕婷耳中風雜音如酷刑 醫提醒72小時黃金治療期

2025/5/21 19:34
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（中央社記者曾以寧台北21日電）藝人梁赫群的妻子周裕婷某天突然發現右耳聽不清楚，又持續出現雜音，宛如酷刑讓她幾乎抓狂。醫師說明，俗稱耳中風的突發性耳聾好發於40到60歲，發病72小時為黃金治療期。

梁赫群的妻子周裕婷（Stacey）今天分享，先前某天早上突然覺得右耳聽不清楚，就像搭飛機時耳朵被悶住一樣。當天前往熟悉的耳鼻喉科就診，醫師診斷耳壓過大，服藥即可，沒想到隔天更嚴重，耳內雜音就像酷刑，讓她幾乎抓狂。

周裕婷說，沒想到接受治療後，效果仍不明顯，讓她無法正常吃飯、工作，連日常聲音都變得難以忍受，還一度以為是耳內器官損壞，恐無法治癒；所幸在轉到北榮治療後，順利康復，治療後右耳聽力竟還比左耳更好。

台北榮總副院長曾令民今天在「耳中風快就醫，創新治療成功搶救聽力」記者會上說明，「突發性耳聾」俗稱「耳中風」，多數為單隻性耳朵聽力不良，較容易發生在40到60歲之間，且近年也有年輕化傾向。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部耳科醫師廖文輝說明，突發性耳聾常見臨床定義為，3天內連續有3個頻率的聽力喪失超過30分貝，9成患者是單側發作；且常伴隨耳鳴、耳脹、暈眩，或聽到聲音「扭曲」的失真感；成因至今尚未明確，但多與病毒感染、血液循環障礙、免疫異常、生活壓力及季節交替有關。

值得注意的是，過往研究發現，突發性耳聾未來5年內罹患腦中風的機率高於一般人，有研究指出其發生率每年10萬人口中，約有5至27人會受到影響。

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廖文輝指出，突發性耳聾若能在症狀出現後72小時內接受治療，有7成患者可以部分或完全恢復聽力；然而一旦治療延誤超過14天，其療效將顯著降低，自然恢復的機率則介於32%至65%之間。

廖文輝表示，北榮除傳統類固醇藥物治療，也視患者情況搭配中耳腔類固醇注射、個人化量身訂做治療策略，並搭配聽力圖協助預測預後。還研發聽力量值App，幫助隨時監測聽力變化；獨創遠紅外線照射治療，改善耳蝸血液循環；以「聽能復健操」促進內耳血液循環；並推出衛教手冊，透過實際案例減輕患者恐慌。（編輯：張雅淨）1140521

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