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裕隆：新車掛牌恐跌破45萬輛 留意關稅貨物稅政策

2025/5/21 14:42
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）裕隆今天下午舉行線上法人說明會，發言人羅文邑預估，今年台灣整體車市新車掛牌數可能低於2024年的45萬輛水準，主要是關稅變數加深市場觀望情緒，買氣轉弱，匯率影響不大，持續留意關稅及貨物稅政策進展。

觀察今年前4月台灣車市，羅文邑指出，前4月汽車市場總銷量約13萬輛，年減11.4%，主因是今年受美國對等關稅影響，加深市場不確定性與觀望情緒，新車買氣轉弱。展望今年，羅文邑預估，今年台灣整體車市新車掛牌輛數，恐低於去年45萬輛水準。

法人提問有關電動車銷量、今年台灣汽車市場預估、以及若調降汽車關稅及貨物稅看法，裕隆表示，台灣汽車銷售受到政策影響，從今年前4月銷售年減可看出，關稅、貨物稅等政策調整方向及實施時間點，都會影響市場新車銷量。

在電動車布局方面，裕隆表示，台灣電動車基礎建設相對其他歐美市場，仍有成長空間；市場對純電動車銷售仍有部分疑慮，特別是在充電設施，裕隆持續積極推動旗下品牌納智捷（LUXGEN）n7電動車銷售。

裕隆指出，去年以來經濟情勢變化，加上對等關稅變數，n7電動車去年初交車量大，目前發展平穩，裕隆會彈性調整更新銷售據點，繼續推動銷售。

談到新台幣匯率升值影響，裕隆說明，新台幣每變動1元，影響約0.6億元營收，匯率對營業利益影響不大，材料採購反映給委託方，由委託方承接材料成本變動。

對於關稅和貨物稅政策變動，裕隆表示，包括媒體、民意代表、產業界、車輛公會等公協會，對於相關政策已有諸多討論，裕隆無法預期政策變化，相關討論進行中。

裕隆指出，美國對等關稅仍在90天緩衝期，後續持續關注關稅變化，裕隆持續與政府和產業界密切溝通，內部提升技術能力和競爭力。

裕隆強調，關稅及貨物稅政策牽動汽車產業上兆元產值、2500家供應商及30萬勞工權益，包括電動車及三電系統和關鍵零配件，需要整車平台為基礎進行測試，裕隆相信政府會給產業界好的結果。

談到新店裕隆城資金收入，裕隆表示，2024年裕隆城人流規模超過800萬人次，營收規模新台幣55億元；預估今年裕隆城收入可小幅提升為57億元至59億元，人流量較去年持平，預估今年租金收入可到4.6億元至5億元。

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法人問及生產日本三菱（Mitsubishi Motors）電動車進展，裕隆表示，日本三菱汽車與鴻華先進（2258）合作開發電動車，目前正探討細節，未來將由裕隆生產，預估2026年出車，初期鎖定澳洲和紐西蘭市場。

談到日產汽車（Nissan）內部調整，裕隆指出，雙方屬於長期合作夥伴，在台灣合作整車代工服務和銷售業務，裕隆持續關注日產內部調整，目前台灣營運供應商體系正常，未受日產裁員縮減據點影響。（編輯：張良知）1140521

羅文邑
裕隆估台灣新車銷量46.2萬輛 有信心每股淨值回升
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