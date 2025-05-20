加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛
首頁 / 兩岸
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 兩岸

中國電動車產業鏈大舉進駐泰國 衝擊在地企業

2025/5/20 12:06（5/20 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
據日媒20日報導，2018年迄今已有20個中國汽車品牌進駐泰國，相關汽車零部件商跟進設廠暴增3.4倍，已嚴重衝擊當地日本車廠與泰國企業。圖為2024年11月28日，中國電動車品牌埃安在泰國國際汽車博覽會亮相。（中新社提供）中央社 114年5月20日
據日媒20日報導，2018年迄今已有20個中國汽車品牌進駐泰國，相關汽車零部件商跟進設廠暴增3.4倍，已嚴重衝擊當地日本車廠與泰國企業。圖為2024年11月28日，中國電動車品牌埃安在泰國國際汽車博覽會亮相。（中新社提供）中央社 114年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）美中掀起貿易戰後，2018年迄今已有20個中國汽車品牌進駐泰國，中國相關汽車零部件商跟進赴泰設廠暴增3.4倍，挾著技術與價格優勢，構建電動汽車獨立產業鏈，已嚴重衝擊當地日本車廠與泰國企業。

日經中文網今天報導，中國汽車相關企業正在泰國擴大構建供應鏈。隨著比亞迪等電動車大廠進駐，車載電池等大型零部件企業也在陸續建廠。中國企業以泰國為基地，瞄準亞洲市場的需求。

報導指出，在泰國，比亞迪和長城汽車等超過20個中國汽車品牌進駐，以東部經濟走廊為中心，一部分廠商已啟動電動車的當地語系化生產。去年7月開始生產的比亞迪工廠成為核心，環繞該工廠的供應鏈不斷完善。

許多中國企業自2018年前後中美貿易摩擦加劇以來，開始加快將工廠遷往泰國的步伐。根據調查公司MarkLines和泰國政府的資料統計，截至今年3月，由中國企業出資設立的汽車相關零部件泰國本地法人數量已達165家，是2017年底的3.4倍。

日資汽車製造商自1960年代開始在泰國設立了生產基地，相關供應商約達1400家。此外，日系車企與財團等當地企業的合資公司也很多，構建了垂直整合型的產業金字塔。另一方面，中國企業幾乎不使用日資車企建立的供應鏈，正在試圖構建新的產業結構。

據報導，中國大型車企向供應商訂購的零部件供貨價格低於日系車企近3成。此外，中國企業明顯傾向於自主生產電池等核心零部件，或採購自相關中國供應商。

泰國汽車零部件製造業協會會長宋波（Sompol Tanadumrongsak）表示，中國企業的進一步進駐將破壞現有供應鏈，當地企業無法充分受益。

泰國大型汽車零部件製造商Thai Summit Group的高管還指出，中國供應商提供的零部件具有成本競爭力，日系車企也可能轉向使用這些零部件。

報導說，在泰國的新車市場，豐田和本田等日資車企雖然保持著70%以上的市占率，但在中國企業的強勢進攻下持續下滑。如果中國企業在當地不斷擴大供應鏈，其競爭力將進一步提高，日系車企的優勢地位可能更加動搖。

google news透過 Google News追蹤中央社

據新浪財經，泰國汽車協會的統計資料顯示，2023年泰國傳統燃油汽車的掛牌量相比2022年下降了約13.3%，而純電動車卻驚人地增長700%。中國品牌正在挑戰日系品牌的傳統優勢地位。泰國電動汽車銷售排行榜上前4名均為中國品牌，前10名中有8個品牌來自中國。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院俞脫脫指出，泰國本土企業對中國車企的進入抱有憂慮。一方面，電動汽車適合採用廠商直銷模式，對本地經銷商的依賴程度低於傳統燃油車企；另一方面，泰國本地供應商是在傳統燃油車時代成長發展的，缺乏生產三電（電池、電機、電控）零部件的技術和經驗，在電動汽車產業鏈中的地位相對邊緣化。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140520

電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普卡電動車 IEA：美國銷量放緩全球卻狂飆
21
更多編輯台推薦新聞：