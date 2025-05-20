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本田：電動車需求放緩將減投資 轉加強推油電混合車

2025/5/20 16:24
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本車廠本田（Honda）今天表示，由於電動車需求放緩，本田將縮減相關投資，並將專注於推出油電混合車的新車款，以抓住相關需求日益增長帶來的機會。

路透社報導，本田社長三部敏宏在記者會上表示，本田已將計劃至2030會計年度的電動化和相關軟體投資總額，從先前提出的10兆日圓下調至7兆日圓（約新台幣1兆4600億元）。

三部說，根據目前市場放緩的情況，預估到了2030年，本田電動車銷售占公司總銷售額比重將低於先前設定的目標30%，可能只有20%左右。

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反觀油電混合車，本田預估到了2030年其這類車輛銷量將達到220萬至230萬輛。本田並未公布屆時的目標全年總銷量。

本田打算從2027年起的4年內，在全球推出13款下一代油電混合車。本田還將開發一套大型車的油電混合系統，計劃在明年起至2030年之間上市。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1140520

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