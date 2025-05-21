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中國放寬結婚條件 私定終身更容易

2025/5/21 18:31（5/21 18:51 更新）
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中國新修訂的「婚姻登記條例」10日開始實施，領取結婚證不再需要提供戶口名簿，年輕人結婚不必取得「戶長」父母同意，私定終身更容易。圖為5月20日，呼和浩特市，一對新人辦理婚姻登記後留影。（中新社提供）中央社 114年5月21日
中國新修訂的「婚姻登記條例」10日開始實施，領取結婚證不再需要提供戶口名簿，年輕人結婚不必取得「戶長」父母同意，私定終身更容易。圖為5月20日，呼和浩特市，一對新人辦理婚姻登記後留影。（中新社提供）中央社 114年5月21日
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（中央社台北21日電）中國結婚對數創下近40年新低，新修訂的「婚姻登記條例」10日開始實施，其中婚姻登記實現「全國通辦」，領取結婚證不再需要提供戶口名簿，這意味年輕人結婚不必取得「戶長」父母同意，「私定終身」更容易。

為了避免重婚，中國此前嚴格規定，結婚必須回到戶籍地拿到戶口名簿後，到當地民政局領結婚證，再返回工作地，來回折騰至少兩天，加上民政局週末休息，導致領證往往必須請假，多所不便。

據陸媒新週刊，婚姻登記10日實現「全國通辦」後，第一批不用戶口名簿領結婚證的年輕人在社群曬出新的領證流程，不但領證變得更容易，現在還可以繞過從父母拿戶口名簿這一關，私定終身更容易。

報導提到，在過去，想要結婚但無法說服父母的中國年輕人，往往會選擇冒險偷戶口名簿，這也成了大陸影視劇的經典橋段。

因為經常無法如願，甚至有人對父母提出告訴，以獲得戶口名簿。在中國各地法院，這樣的故事隨處可見。

2021年，江西省上猶縣一名女子把父親告上法院，原因是結婚前父親向相戀4年的男友索要人民幣10萬元（約新台幣41.8萬元）的彩禮（聘金），男友支付6萬元，剩餘的4萬元因經濟困難未能兌現，父親因此拒絕將戶口名簿交給女兒，最後女兒提告才要到戶口名簿。

中國還有一個反常現象，不但父母要為子女的婚姻大事把關，子女在影響父母婚姻上也不遑多讓。

中國社科院的一項調查顯示，中國大陸80%的喪偶老人有再婚願望，但其中真正婚姻登記的不到一成，子女反對是重要原因，他們藏匿父母的社會保險卡、戶口名簿阻礙再婚的事情也並不少見，不少是出於財產和面子的考量。

目前在中國結婚還有一個不利因素，就是法定結婚年齡偏高，男性必須年滿22歲、女性20歲。中國今年3月召開全國「兩會」，又有政協委員提議將法定結婚年齡降至18歲。

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報導說，如果真的降到這個年齡，高中抓早戀的老師遇到18歲的高三生，就「無法可依」了。

根據中國民政部統計，2024年中國結婚登記數為610.6萬對，創近40年來新低，比2023年大減157.4萬對。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140521

#中國大陸
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#民政局
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