歐盟擬對小額包裹收費 中國：盼提供非歧視營商環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京21日電）歐洲聯盟20日表示，準備對每年湧入歐盟國家的小額包裹徵收每件2歐元（約新台幣69元）的固定費用，這類包裹大部分來自中國。中國外交部發言人毛寧今天表示，希望歐方能為中企提供非歧視營商環境。

根據外電報導，2024年約有46億件小額包裹進入歐盟，平均每秒超過145件，其中91%來自中國，預料流入歐盟的小額包裹數量還會攀升。

據財聯社，在今天的中國外交部例行記者會上，毛寧被問及相關議題時作上述表示。

毛寧指出，中方認為營造一個開放包容的貿易環境符合各方的共同利益，希望歐方能夠恪守開放的承諾，為中國企業提供公平透明非歧視的營商環境，為中歐經貿合作創造有利條件。

透過 Google News 追蹤中央社

美國5月稍早終止對來自中國、價值低於800美元的小額包裹關稅豁免，開始徵收54%關稅。

外電報導，歐盟懷疑中國Temu和Shein等電商平台未盡力防止不符合歐洲標準的產品銷售，且擔心這些進入歐盟27國的產品有很多是不安全、偽造、甚至對消費者有潛在危險。（編輯：邱國強）1140521