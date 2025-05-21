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黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025/5/21 21:39（5/21 22:08 更新）
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輝達執行長黃仁勳21日舉行台北國際電腦展全球媒體問答。中央社記者吳家豪攝 114年5月21日
輝達執行長黃仁勳21日舉行台北國際電腦展全球媒體問答。中央社記者吳家豪攝 114年5月21日
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（中央社記者吳家豪台北21日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的台灣之旅進入第6天，今晚在台北士林海鮮餐廳席開30桌感謝輝達員工，每桌要價1萬元，3道指定菜色包括白斬雞、鯧魚米粉、古早味滷肉，考量有許多外籍賓客，特別交代餐廳，希望鯧魚盡量不要有刺。

黃仁勳今天行程依舊滿檔，上午在文華東方酒店舉行台北國際電腦展（COMPUTEX）全球媒體問答，中午前往四平商圈知名豬腳店用餐，下午回到文華東方酒店出席非公開的「洞察AI趨勢」論壇，晚上再趕往士林「台南海鮮會館」宴請員工。

餐廳老闆郭豐春說，約3個月前接到30桌訂單，每桌10人要價新台幣1萬元，黃仁勳指定菜色包括白斬雞、鯧魚米粉、古早味滷肉，特別交代希望鯧魚盡量不要有刺，因為今天有很多外籍賓客，餐廳也配合製作料理，輝達員工更自備酒水，每桌至少一瓶。

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郭豐春表示，黃仁勳到場時，餐廳員工高喊Team Taiwan，其他顧客也加入呼喊行列，紛紛上前要求簽名或合照，場面一度混亂。因為黃仁勳時間有限，工作人員示意請粉絲們不要再靠近，黃仁勳幫幾名粉絲簽名後就去用餐。

談到輝達台灣總部將落腳北投士林，郭豐春說，當地居民對此感到振奮，「我們都很高興啊，在地的人都非常歡迎他」。（編輯：張均懋）1140521

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