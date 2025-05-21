端午將至 政院開穩定物價小組會議遏止不法哄抬價格

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（中央社記者高華謙台北21日電）端午節將至，行政院今天召開穩定物價小組會議，請農業部、經濟部、行政院消費者保護處等單位監控端午節商品市場狀況，密切關注連鎖餐飲通路指標商品價格變化，並請物價聯合稽查小組嚴密監控、遏止不法哄抬價格情況。

行政院今天透過新聞稿表示，端午節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等粽子相關食材需求將大幅增加，農業部已盤點各項應節農產品節前供給，並加強調配，包括毛豬供應增加10%、蔬果供應增加1.6%，另糯米、香菇、花生、鴨蛋、魷魚、蝦米等主要食材庫存充裕，可滿足市場消費需求。

水果價格方面，政院表示，受去年颱風及年初低溫影響，部分果品產量較去年減少，導致價格波動，但近期氣溫回暖，產能逐步回復，香蕉、鳳梨、木瓜價格已較5月上旬回落，預期未來價格逐步穩定。

政院表示，為維持農產品及應節食材價格穩定，已請農業部密切監控批發市場行情變動，落實產銷調配措施，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理。另近來豪大雨發生機率升高，已請農業部與地方團體密切聯繫及合作，提前做好防災及市場調節準備，兼顧農民生計及消費者權益。

政院說，消費者保護處已針對指標賣場、超商及電商等通路販售各款粽子進行價格調查，約有近4成粽子價格持平或下跌；另約6成粽子價格上漲，其中有77.2%的漲幅在1成以下。

政院指出，今年度粽子供應量充足，部分品項雖受食材、工資、運費等成本上升影響略為調漲，但多數通路業者推出降價促銷、檔期優惠等。

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知名連鎖餐飲方面，政院表示，經濟部監測具市場影響力的連鎖、熱門店家，並擇定蛋餅、鍋貼、便當、雞排等指標餐飲產品進行監測，以提前因應、穩定民生物價。也請經濟部與主要連鎖餐飲業者建立聯繫機制，若有市場異常狀況可立刻通報處理。

政院說，端午連假可望推升國旅，帶動餐飲、外食消費，農業部將從源頭監控蔬果及畜禽市場狀況，落實各項調配措施，滿足各地食材消費需求。此外，跨部會「物價聯合稽查小組」將密切注意價格調整合理性，若有異常將即時啟動稽查，遏止不法哄抬價格情況，確保餐飲商品價格合理平穩。（編輯：潘羿菁）1140521