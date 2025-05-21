元太：提前拉貨效應助陣 第2季營運可望創同期新高

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（中央社記者潘智義台北21日電）電子紙廠元太科技董事長李政昊今天表示，因美國暫緩實施高額對等關稅的緩衝期，出現提前拉貨效應，今年將迎來有史以來出貨最佳的第2季。

元太科技今天舉行線上法說會，李政昊指出，目前美國課徵關稅的壓力，已明顯不若美國總統川普剛推出對等關稅政策時程度。除第2季有提前拉貨效應之外，甚至第3季也有提前拉貨效應，但第4季狀況目前尚不明朗。

李政昊說，美國實施對等關稅，對元太的直接影響相對不大，但下游電子紙模組廠客戶則明顯往東南亞轉移，逐步由中國轉往越南、泰國、墨西哥，以因應關稅與地緣風險，預期下游客戶中國生產及東南亞生產占比將翻轉為3比7，東南亞比重大增。

另外，元太表示，新台幣升值與中美貿易關稅波動，對毛利率與出貨策略有直接影響，已採取動態調整以降低衝擊。

元太說明，電子閱讀器（E Reader）出貨持續成長，彩色機型尤佳，年增幅可達4至5成。電子標籤（ESL）客戶多為專案客戶，受關稅影響有限。

大尺寸電子紙顯示器部分，元太指出，新H5產線將延遲至6月推出，短期無法貢獻營收。因應生產大尺寸產品的H5產線延遲，將先採用拼接技術做成大尺寸產品的替代方案，但高階品牌仍偏好無拼接整板大尺寸產品。

資本支出與折舊方面，元太規劃，2025年資本支出為新台幣約50億至60億元，持續擴產以支應市場需求。中尺寸數位看板與商機可望成為未來最大營收來源之一，具備高用量、低耗能優勢。價格初期偏高，但會隨需求與量產逐步降低。

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毛利率方面，元太表示，由於產品組合變化，模組與材料的毛利率有差異，長期朝向高附加價值方向發展。產線利用主要鎖定H5與未來H6兩條產線，為關鍵成長引擎，目前需突破良率瓶頸，建立穩定量產能力。

元太科技今天公布第1季合併營收為80.6億元，較2024年第1季增加43%，歸屬於母公司淨利22億元，單季稅後每股盈餘（EPS）1.91元。受惠新舊產品順利轉換及新品上市動能，今年第1季毛利、營業利益及淨利皆創歷年第1季新高點。（編輯：林家嫻）1140521