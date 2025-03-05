元太去年每股賺7.75元 今年揮軍大尺寸彩色電子紙

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（中央社記者潘智義台北5日電）電子紙廠元太科技董事長李政昊今天表示，去年因彩色電子紙3色轉到4色產品過渡期，使獲利不如預期，但仍創歷史次高，稅後每股盈餘7.75元；今年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，是「轉骨大人」的一年。

元太科技今天舉行線上法說會，李政昊指出，今年電子標籤不差，又有大尺寸新產品，應該是很好的一年。

對於美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅，李政昊坦言，之前美國對中國加徵關稅，有些客戶，尤其是整機廠就把工廠從中國移到東南亞，也有人想移到墨西哥，但現在美國也加徵墨西哥關稅，所以電子紙的下游客戶未來可能採取「中國加1」、「中國加2」，或把工廠移到更多地方，但很難處理。

元太財務長陳樂群表示，廣告市場當中，高亮度的數位螢幕、靜態的紙本海報是兩大主流，電子紙廣告看板則提供全新的選擇，不僅具備印刷海報般的細膩質感，還可維持顯示不耗電。

元太2024年第4季合併營收新台幣96.75億元，歸屬於母公司業主淨利35.21億元，稅後每股盈餘3.08元。

元太2024全年合併營收321.63億元，刷新自2016年專注電子紙業務以來的新高。全年合併歸屬於母公司業主淨利88.67億元，稅後每股盈餘7.75元，全年營收、營業利益及淨利皆創下歷史次高；董事會並通過每股擬配發現金股利5元，配息率65%。

元太表示，2024年營運持續成長，即使電子貨架標籤（ESL）業務的成長受到技術轉換及客戶庫存調整的影響，但電子紙筆記本（eNote）業務卻超越預期，展現成長動能，隨客戶彩色產品導入及新舊產品轉換結束，對未來營運保持審慎樂觀。

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元太指出，將2025年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，自1992年成立以來，專注於小尺寸顯示器研發與製造，如今正式投入大尺寸電子紙領域，將帶來全新挑戰。

在中尺寸電子紙方面，元太科技指出，將繼續提升電子書閱讀器和電子筆記本技術，強化彩色表現與顯示速度，以滿足市場需求。（編輯：楊蘭軒）1140305