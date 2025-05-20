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陸逸軒攜手北市交 演出里茲鋼琴大賽獲首獎之作

2025/5/20 22:10
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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）鋼琴家陸逸軒2018年拿下英國里茲國際鋼琴大賽首獎，走上國際樂壇，這次應台北市立交響樂團之邀，將帶來貝多芬「第四號鋼琴協奏曲」，重現他拿下里茲大賽首獎之作。

陸逸軒（Eric Lu）今天接受媒體訪問表示，這首作品從他2018年得獎到現在，已經獲邀演超過30次，「這首作品對我來說不只是技術上的展現，也像是我性格的延伸。」陸逸軒說，它是所有鋼琴家最愛的貝多芬鋼琴協奏曲之一，音樂語言非常深沉，「我非常喜歡，感覺跟我個性平靜深沉那一面很貼近。」

陸逸軒1997年出生，2015年拿下波蘭華沙蕭邦國際鋼琴大賽第4名，2018年拿到英國里茲國際鋼琴大賽首獎，奠定音樂之路。陸逸軒父親來自高雄，母親來自上海，他從美國寇蒂斯音樂學院畢業，與蕭邦國際鋼琴大賽金獎得主鄧泰山習琴，音樂細膩、層次豐富，技巧性、歌唱性與詩意俱足。

陸逸軒分享，當時里茲國際鋼琴大賽決賽後，尚未揭曉名次之時，他收到鋼琴名家內田光子（Mitsuko Uchida）的簡訊寫道，「無論結果如何，在我心中你已經是第1名了。」陸逸軒備感溫暖，「她是不掛網的音樂家，但卻看了整場網路實況轉播，我真的很感動。」最後他也如願拿到首獎。

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「無處不可以為師，我喜歡聽各種錄音，尤其是現場音樂會。」陸逸軒表示，好的音樂會跟不好的音樂會都可以讓他有所收穫，「但聽很多錄音、很多名家，不代表要全盤接受，這一切還是取決於你自己。」

「2025 TSO大師系列殷巴爾、陸逸軒與TSO」音樂會將於5月25日舉行，地點在台北國家音樂廳。其他曲目則為馬勒的「升F大調第十號交響曲（庫克版）」。（編輯：張雅淨）1140520

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