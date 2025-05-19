綠色和平檢視賴政府1週年 尚未能減碳及能源轉型

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（中央社記者張雄風台北19日電）總統賴清德上任將滿週年，綠色和平今天檢視過去1年的氣候與能源政策，認為政府仍然以經濟發展優先、產業至上為主軸，未能有效落實減碳及能源轉型目標。

綠色和平今天發布新聞稿，直言雖然賴政府過去1年透過總統府「氣候變遷對策委員會」展現對氣候與能源議題的高度重視，但實際上仍以經濟發展優先、產業至上為主軸，未能有效落實減碳及能源轉型目標。

綠色和平專案主任忻儀分2大部分說明，首先在氣候治理方面，隨著AI產業鏈發展，半導體產業用電增加和能源轉型緩慢，過去1年，半導體產業總碳排放量不減反增；綠色和平估算半導體業用電碳排放量，從2023年到2024年增加了28萬9742公噸，增加1.54%。

此外，忻儀表示，碳費在工商界的壓力下拍板以每公噸新台幣300元起徵，與同是先進國家的新加坡相比，碳費金額更是低於1倍，難以成為產業減碳動力。

能源轉型方面，忻儀說，2024年再生能源僅占11.9%，2025年20%目標眼看即將跳票，且再生能源仍以太陽能和風力為大宗，發展緩慢；太陽能為例不論屋頂型或地面型都面臨瓶頸，政府也未透過有效政策推動發展。

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忻儀認為，政府近年持續設置天然氣接收站與燃氣機組，且賴政府日前並表示，將增加對美採購天然氣，恐將造成長期依賴而陷入天然氣鎖定 （LNG lock-in），讓未來台灣化石燃料佔比難以下降。

綠色和平認為，政府應該重新盤點並檢討所有減碳與再生能源發展的政策工具，提高碳費、加嚴用電大戶條款提高產業轉型動力，讓減碳進度不再被經濟發展拖累，經濟成長和碳排放量成長脫鉤，才能順利達成淨零碳排的目標。（編輯：陳清芳）1140519