林子豪轟逆轉3分砲 統一獅擊退龍隊拉開勝差

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職今天在台南棒球場進行前2名球隊的直接對決，統一獅隊雖然原本落後，不過林子豪在第6局轟出逆轉3分砲，終場獅隊以3比1擊退味全龍隊，目前獅隊領先龍隊2.5場勝差。

前5局雙方都沒有辦法攻下分數，直到6局上龍隊的郭天信敲出二壘安打後，李凱威犧牲觸擊護送跑者到三壘，朱育賢再擊出滾地球送回1分；不過6局下獅隊的林佳緯、潘傑楷敲安打後，林子豪從艾璞樂（Tyler Eppler）手中轟出3分砲、一棒逆轉，本季第6轟出爐。

終場獅隊就以3比1擊退龍隊，目前第1名獅隊再度領先第2名的龍隊2.5場勝差。單場MVP由敲出逆轉轟的林子豪獲得，談到這支全壘打，賽後林子豪表示，「上去沒有想太多，喜歡的球就出棒，抓內角球、自己好出力就揮了。」

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獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Mendez）用99球投6.2局，被敲出5支安打，出現1次觸身球保送，飆出7次三振，僅失1分演出優質先發，奪下本季第4勝。接著髙塩將樹投1.1局、陳韻文投1局，都沒有失分，一起守下勝利。

龍隊先發投手艾璞樂則是用86球投6局，被敲出6支安打，投2次保送、4次三振，失掉3分吞下敗投。（編輯：李淑華）1140521