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以色列總理：哈瑪斯領袖可能已被擊斃

2025/5/22 04:25
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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）可能已遭以軍擊斃。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，尼坦雅胡談到打擊哈瑪斯（Hamas）的行動時指出：「我們消滅了數萬名恐怖分子。我們殲滅了這些殺人凶手的領導人戴夫（Mohammed Deif）、哈尼雅（Ismail Haniyeh）、亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar），我們似乎也擊斃了穆罕默德．辛瓦。」

據報導，穆罕默德．辛瓦目前是哈瑪斯領袖。他於2024年10月繼兄長亞雅．辛瓦之後，出任哈瑪斯領袖。

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去年10月，時年61歲的亞雅．辛瓦於加薩走廊（Gaza Strip）南部躲避追緝而逃亡，最終在一場交火中遭以軍擊斃。

以色列將亞雅．辛瓦之死，視為前年10月7日哈瑪斯襲擊以國南部並引發加薩走廊戰爭以來，對哈瑪斯造成的最重大打擊之一。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140522

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