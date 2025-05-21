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加薩現況達災難等級 歐盟擬重審以色列政經條約

2025/5/21 09:51（5/21 10:31 更新）
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加薩人道現況堪憂之下，歐洲聯盟擬檢討其與以色列之間的聯合協定，藉此施壓尼坦雅胡政府。（中央社製圖）
加薩人道現況堪憂之下，歐洲聯盟擬檢討其與以色列之間的聯合協定，藉此施壓尼坦雅胡政府。（中央社製圖）
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（中央社布魯塞爾/加薩20日綜合外電報導）加薩（Gaza）現況堪稱「災難」之下，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，歐洲聯盟將檢討一項管理他們與以色列政治經濟關係的協議。

綜合路透社和法新社報導，國際社會近來升高對以色列施壓原因有二，一是送抵加薩的人道援助貧乏，二是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府對這塊巴勒斯坦飛地發動新一波軍事攻勢。

聯合國負責援助事務主管佛萊徹（Tom Fletcher）今天表示，昨天有9輛援助卡車獲准進入加薩，「但這對迫切需要的援助來說，只是滄海一粟」。

他告訴英國廣播公司（BBC）說，如果沒有及時把糧食送進去，接下來48小時恐有1.4萬名嬰兒喪生。

針對加薩現況，卡拉斯表示，在歐盟總部布魯塞爾（Brussels）開會的各國部長中，「絕大多數」支持檢討歐盟與以色列之間的聯合協定（association agreement）。

多位外交官員表示，提案進行檢討的是荷蘭外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp），提案在歐盟27個成員國間獲17國支持，檢討過程將聚焦以色列是否遵守協定中的人權條款。

卡拉斯告訴媒體說：「加薩的情況簡直是災難。援助獲以色列放行當然是為人所樂見的，但數量少得微不足道。援助必須即刻湧進，大規模且沒有絲毫阻礙，因為這是必須要做的。」

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以色列拒絕接受這項舉動。以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）表示，歐盟的行動反映出各界「完全誤解以色列所面臨的複雜現實」。

以軍於週末升高在加薩的攻勢，矢言擊敗統治加薩的「哈瑪斯」（Hamas），也就是2023年10月7日突襲以色列，進而掀起以哈戰爭的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140521

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