醫材股愛派司暫定6/10掛牌上市 競拍底價62.5元

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（中央社記者何秀玲台北21日電）骨科醫材品牌愛派司配合上市前公開承銷，對外競價拍賣2788張，競拍底價新台幣62.5元，暫定承銷價75元，並預計於6月10日掛牌。

愛派司今天發出新聞稿表示，競拍時間為5月23日至27日，5月29日開標；5月28日至6月2日辦理公開申購，預計6月4日抽籤。

愛派司表示，公司打造全球首款亞洲曲率的骨板，與國際大廠做出市場區隔，取得台灣自費鎖定式骨板市場的成功後，也逐步向海外拓展業務。目前愛派司已取得中國、新加坡、馬來西亞、越南等多國醫材許可，並以日本作為東北亞主要發展據點，新加坡作為東南亞發展據點，向周邊國家延伸市占率。

愛派司指出，拇趾外翻矯正產品已導入新加坡與馬來西亞市場，保膝產品也正在新加坡申請上市許可，馬來西亞經銷商業務已來台灣醫院接受精準手術工具（PSI）訓練。此外，愛派司與巴西經銷商完成簽署合作備忘錄，泰國與印尼的證照申請也已啟動。

愛派司表示，正積極準備MDSAP（醫療器材單一審查計畫）稽核，MDSAP是由美國、加拿大、日本、澳洲和巴西等國推動的國際認證制度，醫材公司只需通過一次稽核，即可同時符合多國法規要求。

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愛派司指出，待完成MDSAP稽核後，將有助於加速進軍日本、澳洲與巴西市場，提升國際認證力與產品通行效率，強化全球布局。

愛派司董事長李泗銘表示，未來將持續強化東南亞與全球市場滲透率，擴大代理產品與自製產品營收占比，並以高毛利策略優化整體獲利結構，希望鞏固在亞洲骨科醫療器材領域的市場。（編輯：林家嫻）1140521