易烊千璽攜新片來台參與兩岸影展 吸逾500粉絲守候

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（中央社記者王心妤台北21日電）第16屆兩岸電影展今天開幕，中國演員易烊千璽、蔣勤勤帶著新片「小小的我」來台，場外有逾500名粉絲等待易烊千璽；電影「『騙騙』喜歡你」導演蘇彪也分享創作受台灣流行文化影響。

眾多影人參與開幕式，包括「抓娃娃」導演閆非、彭大魔，「小小的我」監製尹露、導演楊荔鈉、演員易烊千璽與蔣勤勤，「勝券在握」導演劉循子墨、演員喻恩泰，「誤殺3」導演甘劍宇、演員周楚濋、張榕容、徐詣帆，「『騙騙』喜歡你」導演蘇彪、演員王耀慶，以及「雄獅少年2」監製張苗。

「『騙騙』喜歡你」劇組登台分享時，蘇彪表示，有在片中放入台灣元素，因為從小受到台灣流行文化影響，也很喜歡歌手林志炫和周杰倫。

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「小小的我」劇組登台時，楊荔鈉稱讚易烊千璽是最好的演員，不僅有演技，也有挑戰角色的膽識和勇氣，最後也打動許多腦性麻痺的觀眾。蔣勤勤也說，一到片場看到易烊千璽的演出，就自然而然進入角色，不用刻意準備就能演出。

兩岸電影展正式邁入第16屆，即日起至26日在台北誠品電影院放映。（編輯：張雅淨）1140521