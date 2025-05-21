國民黨宜縣黨部主委遭約談 議員兒地檢署外聲援

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（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）檢調偵辦罷免民進黨立委陳俊宇疑涉幽靈連署，約談國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，而今天生日的林明昌兒子、宜蘭縣議員林岳賢在地檢署外切蛋糕，相信清者自清，盼父親早點出來。

國民黨宜蘭縣議員林岳賢下午4時與黨籍縣議員一同至宜蘭地檢署外聲援林明昌。林岳賢說，原本計畫與晚上與父親吃飯，沒想到父親被約談，父親若有指示任何人發動死亡連署，他沒話說，「但這是完全沒有的事」。

林岳賢認為，檢調這波約談，可能是要嚇阻罷免民進黨立委陳俊宇第2階段連署，讓所有想參與連署的人不敢出面。

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對於檢調4月24日過後約1個月又發動第2波行動，林岳賢指出，檢調選在5月20日過後再度動作，也是第2階段連署開始時偵辦，他覺得很奇怪，也有點莫名其妙，「要就早一點（約談）」。

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷表示，陳俊宇的罷免案將在6月24日截止連署，檢調的一波波動作，都可能造成寒蟬效應，讓民眾不敢出來連署與表態，對於民主政治發展勢必產生不良影響。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140521