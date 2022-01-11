年關將至 公平會啟動查價避免業者趁機聯合哄抬

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）政府嚴查物價波動，不只行政院組成跨部會物價稽查小組，並針對已漲價的知名餐飲業及供貨鏈進行調查，公平會宣布同步啟動年節查價，避免業者年關前趁勢聯合哄抬漲價。

公平會發布新聞稿指出，物價稽查小組橫跨各部會，包括法務部、公平會、農委會、經濟部、財政部、消保處等，目的是為了解漲價的環節及原因，目前已經針對餐廳使用量較大的豬肉、雞肉、魚漿等食材，向中游及上游追查。

年關將近，民眾採買年貨的需求增加，公平會循例啟動年節商品及服務物價查訪，並與物價稽查小組保持密切聯繫，以防春節前業者藉機從事不法哄抬價格行為。

目前公平會已擇定北中南重要的傳統市場、年貨大街及超市、賣場等相關店家，將分批進行年節商品及服務市況訪查，若發現異常即啟動調查程序，讓民眾可以安心過好年。

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為了達到事先預防效果，公平會也發函提醒年節時期，民眾最需要的重要民生物資、美容美髮、汽車保養、洗衣、桶裝瓦斯等相關事業團體轉知所屬會員，促請注意公平交易法相關規定，尤其不得彼此協議、透過公會決議或其他方式，共同調整商品或服務的價格，或限制營業時間等聯合行為。

公平會最後呼籲，疫情期間政府挺企業，物價波動時期，也請企業挺人民，善盡企業社會責任，切勿有聯合哄抬物價等不法行為。（編輯：林淑媛）1110111