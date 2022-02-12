基本工資調漲配套方案上路1個月 逾1萬件申請補貼

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（中央社記者梁珮綺台北12日電）基本工資調漲配套方案上路達1個月，初步統計有1萬138案申請補貼。經濟部提醒，3月31日是截止日，並分3次入帳，首筆補助款將在3月下旬撥付，以去年10月31日前員工投保數為計算基準。

基本工資自今年起調漲，月薪調至新台幣2萬5250元、時薪調至168元，調漲幅度約5.21%，不過，內需型產業如農業、服務業遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創，經濟部提出配套方案，企業在去年9月及10月營收衰退20%就可申請補貼，減輕人事成本壓力，並於1月17日起受理。

經濟部數據顯示，截至2月11日已受理1萬138案申請。

經濟部商業司提醒，3月31日為申請截止日，全程採線上申請，「一次申請、三次撥款」，申請通過後將連續補貼至6月，首筆補助款將在3月下旬撥付，第二筆在5月下旬、第三筆在7月下旬。

商業司說明，補貼計算基準為去年10月31日前的員工投保數，首筆補助款需確定企業1、2月投保數後才撥付，估計入帳時間點落在3月下旬。

舉例來說，某企業去年10月31日前僅有10名員工投保，今年1月因業務需求增至15人，投保數計算仍是以去年10月底為基礎，也就是核定補助10人額度。

根據補貼要點，員工投保薪資級距為2萬5200元者，按員工數定額補貼，以每人每月1000元計算；投保薪資在2萬4000元以下部分工時員工，以每人每月560元計算，初估整體補助金額為35億元。（編輯：潘羿菁）1110212