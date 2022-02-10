全國電子工會揭22年員工僅領26K 籲資方全面調薪

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（中央社記者沈佩瑤新北10日電）全國電子工會1月5日才與資方簽訂團體協約，今天再到新北市府前抗議，提出全面調薪、停止追殺工會幹部等訴求。新北市勞工局表示，支持工會所主張權益，籲資方正面回應。

在桃園市產業總工會等工會聲援下，全國電子企業工會成員上午到新北市政府抗議，高喊「調薪要全面」、「本薪要3萬」、「停止追殺工會幹部」等口號。

工會表示，一直要求公司全面調薪，但在民國110年12月的勞資會議中，公司卻回應表示111年度將進行「績效調薪」，依績效考核表現等作為調薪和晉升考量，而非全面調薪。

全國電子工會理事長高維龍發言指出，目前的調薪方案並未顧及工會所提的長期低薪問題，以一名工作22年的員工為例，本薪加伙食津貼只有新台幣2萬6000多元，與現行基本工資相差不大，顯見公司並無調薪機制。

高維龍接著提到，資方在109年11月間將他降調至其他門市，解除主管職務並取消主管加給，經勞動部裁定為不當勞動行為，要求回復主管職務和加給，但資方卻提出行政救濟，還對他提出民事訴訟，盼公司尊重裁決結果。

新北市政府由勞工局勞資關係科長盧志銘代表，到場表達「兩個支持、一個呼籲」。盧志銘說，支持高維龍在勞動部裁決認定降調構成不當勞動行為基礎上，所主張一切合法勞動權益。

此外，市府也支持工會在企業獲利前提下，要求改善勞工長期低薪及爭取有關薪資福利與勞動條件的調整訴求。

盧志銘最後呼籲全國電子公司應當尊重勞動部裁決結果、理解工會的訴求，立即就提告高維龍的民事訴訟一案予以撤告，解除司法爭訟束縛，重啟實質且有意義的對話，同時進行下一階段的團體協約，市府持續給予工會必要協助。（編輯：張銘坤）1110210

全國電子企業工會理事長高維龍（前）指出，一名工作22年的員工本薪加伙食津貼只有新台幣2萬6000多元，與現行基本工資相差不大，顯見公司並無調薪機制。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月10日

工會抗議未全面調薪 全國電：定期檢視薪酬條件

（中央社記者吳家豪台北10日電）3C通路商全國電子工會今天到新北市政府抗議，目前的調薪方案未顧及工會所提的長期低薪問題。全國電子回應，會定期檢視員工整體薪酬條件，規劃調薪方案需兼顧讓薪資條件具備市場競爭力，並獎勵優秀表現員工。

全國電子企業工會表示，一直要求公司全面調薪，但在民國110年12月勞資會議中，公司卻表示111年度將進行「績效調薪」，依績效考核表現等作為調薪和晉升考量，而非全面調薪。

全國電子發聲明指出，過去幾年已經多次調薪，今年也有調薪計畫，並預計於3至4月間完成。公司會定期檢視員工整體薪酬條件，確保提供的薪酬具有市場競爭力。

全國電子強調，薪酬條件除了本薪及伙食津貼外，還有每月領取的銷售獎金、台數獎金，以及其他各類獎金。依照公開資訊觀測站資訊，全國電子近年平均薪資都持續增長，109年平均薪資達新台幣75.1萬元，年增10.32%。

關於工會訴求的全面調薪議題，全國電子認為，應同時考量企業競爭力的提升。薪酬政策是企業留才的關鍵，規劃調薪方案需兼顧讓薪資條件具備市場競爭力，同時又達到獎勵優秀表現員工的目的。

聲明指出，全國電子今年調薪標準主要參考員工績效表現及職務薪資水準，來決定個別的調薪幅度，確保員工能獲得相應的報酬。

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全國電子工會理事長高維龍提到，資方在109年11月將他降調至其他門市，解除主管職務並取消主管加給，經勞動部裁定為不當勞動行為，要求回復主管職務和加給，但資方卻提出行政救濟，還對他提出民事訴訟，盼公司尊重裁決結果。

全國電子表示，基於營運考量而進行店長職務調動，是依循過往門市店長輪調的慣例執行，與高維龍的工會理事長身分無涉。全國電子依照法律顧問的建議，對於裁決結果提出相關訴訟尋求救濟，是正當法律程序的行使，並無超出原本裁決範圍，絕非藉故濫訴打壓工會。（編輯：張良知）1110210