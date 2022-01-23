日本餐飲業者不畏美封城 替員工加薪創收益新高

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（中央社東京23日綜合外電報導）在美國洛杉磯發展的日本餐飲業者上地勝也，2020年受到疫情封城影響，餐廳營運一度面臨資金周轉難關，但他在最困難的時刻決定為全體員工加薪，最後2020年純利反而逆勢創新高。

日本沖繩時報報導，63歲的上地勝也擔任代表職務的餐飲集團，以美國洛杉磯為主要據點共擁有18間和食餐廳，在當地因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城的情況下，仍能逆勢成長創集團史上最佳收益，靠的就是為員工加薪提升士氣，及強化外送菜單等作為。

上地出身沖繩縣，集團擁有壽司店及日本料理店等餐廳，包括美國在內共有18間店，高峰時的營業額約100億日圓，其中15間店位於洛杉磯。

洛杉磯地處加州，從疫情開始擴大的2020年3月起，當地政府實施封城，禁止所有餐飲店內用，只能提供顧客外帶。

在封城令下沒有顧客上門，集團營運資金很快就捉襟見肘，上地回顧當時情況說，雖然一直很注意在經營上不負債，金流部分也還保有一定空間，但仍被迫面臨相當嚴峻的情況。

由於美國政府提供業者補助金，讓上地的資金周轉獲得改善。上地說，當時連自己都覺得很不安，員工應該更感不安，所以決定為集團約500名員工全數加薪，並宣示絕不裁員。

另一方面，上地重新審視菜單減少一半品項，只留下暢銷菜色，透過節省料理時間及採購費用等徹底削減成本；他也註冊好幾個當地流行的外送APP，全力宣傳外送或外帶的促銷活動。

上地店裡的壽司在外送APP很受歡迎，甚至連APP營運公司都在電視廣告上播放；即使在疫情下，也曾出現排隊3小時般盛況。

透過上地種種努力，2020年集團直營店有10間店營業額較2019年成長11%，集團整體純利創新高；2021年業績因為當地政府6月放寬餐飲店相關限制，也是穩定成長。

上地說，透過替員工加薪讓他做好心理準備，才能得到好的結果，「希望和員工攜手讓集團也能成長」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110123