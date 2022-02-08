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三星勞資談判破裂恐遇創立53年首次罷工 工會要求加薪10%
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三星勞資談判破裂恐遇創立53年首次罷工 工會要求加薪10%

2022/2/8 19:44（2/8 20:03 更新）
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韓國三星電子與公司員工組成的工會薪資談判破裂，可能引發創立53年首次罷工。（韓聯社）
韓國三星電子與公司員工組成的工會薪資談判破裂，可能引發創立53年首次罷工。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國三星電子與公司員工組成的工會薪資談判破裂，可能引發創立53年首次罷工，三星集團其他公司今天也再次要求加薪，與三星電子工會同樣要求底薪加薪10%。

部分意見認為，工資原就遠高於一般民眾的三星員工加薪10%等要求，恐影響公司股價。

三星電子近期因與工會就2021年薪資談判破裂，工會4日向勞動部提出調停申請獲受理，申請後10天的調停期間內勞資雙方若仍未達成共識，三星電子就可能面臨創社以來首次罷工。

據韓媒報導，全國三星電子工會拒絕資方提出的加薪7.5%方案，要求年薪加薪1000萬韓元（約新台幣25萬元），並支付相當於每年獲利25%的績效獎金等。

三星集團旗下12家公司員工組成的聯合工會今天也再次提出2022年加薪及制度改善共同要求案，其中與三星電子工會同樣要求底薪加薪10%，並希望改善現有薪資及福利制度。

不過，韓國對於三星電子或相關公司工會罷工的實質效益存疑。三星集團多年來未設立工會，三星電子、三星顯示器等主要集團公司在2019年底才開始組成聯合工會，副會長李在鎔在2020年5月因相關紛爭出面道歉時承諾廢除「無工會經營」方針後，工會人數才快速增加，但至今大概也只有5000多人，約占集團員工4%。

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三星半導體工廠號稱只要停擺一秒，損失可能達到數十億韓元，但半導體工廠真正參與罷工的可能性也不高，媒體報導指出，三星內部員工本身就分為「一定要罷工」的激進派，與對罷工仍存疑的穩健派，「一秒幾十億上下」的半導體工廠是否會受到動員仍待觀察。

此外，也有部分意見認為，薪資優渥、前景看好的三星電子員工要求大額加薪並罷工，對於搶破頭也擠不進大企業的一般民眾而言觀感不佳，也引發股東不滿，對工會而言也是一大壓力。（編輯：林憬屏）1110208

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