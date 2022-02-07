2022年虎虎生風 國發會：經濟成長可望超過4%

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）金虎年報到，展望新的一年，國發會今天宣布好消息，在出口持續強勁、民間消費回穩、投資動能延續3大支柱支撐之下，2022年經濟成長率可望超過4%、繼續「虎虎生風」。

雖然全球疫情反覆，國發會今天發布新聞稿指出，在各國政府激勵措施推動下，經濟可望持續復甦，進而帶動台灣出口有機會再創新高。

國發會說明支撐今年經濟表現的3大支柱，第一就是出口持續強勁。由於全球經濟持續回升，供應鏈問題可望逐漸改善，加上科技新興應用推陳出新，國內深具製程領先優勢的半導體製造業者也積極擴廠，回流台商及本地廠商持續投資熱潮，國內新增產能不斷開出，將挹注出口動能，預測111年全年商品出口可達4721億美元，年增6.14%。

第二是民間消費回穩，國發會指出，國內疫情緩和，且隨國內外景氣回溫，企業近年獲利亮麗，產能擴增也帶動人力需求，提供加薪有利條件；此外，基本工資調升與軍公教調薪挹注家庭可支配所得，加上政府適時推出多項振興措施，民眾受疫情壓抑的消費能量將逐漸釋放，預測111年民間消費實質成長5.36%。

第三，投資動能延續，「投資台灣三大投資方案」延長實施3年至113年底，預估可額外帶動企業投資9000億元及創造4萬個就業機會。

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國發會也提到，主要半導體領導廠商持續推動資本支出計畫，供應鏈深化在地投資的群聚效應逐漸顯現，加上台商回台投資持續落實，電信業者加速布建5G網路，離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，以及運輸業者擴增運力，均可維繫投資動能，預測111年固定投資實質成長率達2.99%。

面對嶄新的一年，國發會分析台灣雖在疫情、物價等課題，相對其他國家挑戰較低，但也面臨國際淨零排放等要求，期許能像去年一樣，既能攻也能守，拚出優於預期的成績，持續在全球中占有關鍵地位。（編輯：郭無患）1110207