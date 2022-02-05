去年出口投資亮眼 經部今年祭3箭政策拚延續動能

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（中央社記者梁珮綺台北5日電）2021年外銷暢旺，推升台灣經濟成長率突破6%，寫11年新高。展望今年動能，經濟部推「產業、能源轉型與經貿」3箭政策，其中，經貿鎖定國際合作，包括台美科學技術會議及第3屆台美對話，有望於下半年登場。

經濟部第1箭是「產業」政策，去年度外銷訂單衝破6600億美元，創下紀錄以來最高數字，受惠於民間外銷接單表現暢旺，有望連帶拉抬民間投資。

經濟部表示，政院去年拍板投資台灣三大方案再延長3年，預期半導體、電動車、5G、AIoT與生技醫藥等相關投資熱度不減，預估將吸引投資金額新台幣9000億元達標。

第2箭為「能源轉型」，經濟部表示，去年受到疫情影響，離岸風電與太陽光電建置速度延宕；隨著國內綠電需求上升，容量裝置進度已刻不容緩，今年將會全力協助風電、光電建置。

經濟部官員表示，海能、允能、沃旭、CIP共4個風場今年將完工併聯，合計2GW裝置容量，一口氣追上先前延宕的目標，將會是「風電大躍進」的一年。

此外，經濟部成立太陽能、風力、海洋能、地熱、生質能、氫能、系統整合、儲能等8個技術檢核小組，同時鼓勵產業採用低碳製程、透過「以大帶小」方式建構減碳能力，由大廠帶領供應鏈廠商提升減碳能量。

經濟部也將要求中油盡速建置三接工程，力拚2025年完成上線，將擴大燃氣調度發電，加上抽蓄水力等其他電能、採用需量反應、實施夜尖峰機制等，會確保供電無虞。

經濟部第3箭為「經貿」，為產業鋪路奠定基礎，其中在台美雙邊合作，今年持續探詢契機。

翻開近年政府舉行國際經貿雙邊會議，包括2020年召開首屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、2021年復談台美貿易暨投資架構協定（TIFA），建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），上述對話架構將會延續下去。

目前經濟部排定時程方向，今年中有望舉辦台美首屆雙邊科學技術會議、下半年將召開第3屆EPPD。至於台美TIFA今年是否會比照去年6月時間召開，經濟部表示，尚未定案。

經貿官員透露，如今台美關係緊密達到「前所未有」狀態，由於美國要成立印太經濟架構（Indo-Pacific economic framework），台灣也會爭取加入。（編輯：張良知）1110205