鹿港阿振肉包漲到22元 老龍師、老成珍也調漲

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曾因幫員工加薪獲總統蔡英文接見的鹿港排隊名店「阿振肉包」，8日公告招牌肉包從20元漲到22元，其他產品也調漲2到3元。（圖取自阿振肉包臉書網頁facebook.com）

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）曾因幫員工加薪獲總統蔡英文接見的鹿港排隊名店「阿振肉包」，今天在臉書公告，因原物料價格上漲，超出店家能負擔的範圍，招牌肉包從20元漲到22元，其他產品也調漲2到3元。

彰化鹿港百年老店阿振肉包今天在臉書粉絲專頁貼出公告，說明因原物料價格不斷攀升，已超過店家能負荷的範圍，多項產品將從2月22日起漲價，招牌肉包1粒從新台幣20元漲為22元，白饅頭從8元漲到10元。

阿振肉包老闆鄭永豐接受媒體聯訪時說，上次漲價已是10年前，這次決定漲價主因為製作肉包的原物料，像是豬肉、麵粉及豬油都漲價，已超過他們能負擔的範圍，只好調漲產品價格。

除了阿振肉包之外，鹿港鎮內的老龍師肉包及老成珍肉包早在2月1日就漲價，老龍師的香菇鮮肉包也漲2元成為22元，水蒸鹹蛋糕也從每兩6.5元漲為7元；老成珍肉包的肉包、饅頭等產品也都調漲2到3元。

老龍師肉包老闆施瑞龍接受記者電話訪問時說，去年底開始，製作肉包會用到的麵粉、醬油等原物料價格都上漲，連紙盒也漲價，基本工資調漲，員工也加薪，為共體時艱他們都自行吸收，直到今年初無法負荷，才決定在2月1日漲價，幸好客人們都能體諒。

彰化鹿港鎮有百年歷史的阿振肉包，老闆鄭永豐一家四代都是糕餅、包子及饅頭師傅，從鄭永豐的祖父鄭才的才珍龜粿店開始，傳到鄭永豐轉成阿振肉包，4年前，鄭永豐因連2年幫員工加薪，獲蔡總統接見。

至於老龍師肉包也有20多年歷史，曾榮獲總統府評定為2002年國宴在地點心，用來宴請海地總統與使節。（編輯：卞金峰）1110208