美芝城、拉亞承諾農曆年前不漲價 鬍鬚張寬心園今年凍漲

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美芝城（圖）、拉亞、百八漁場等業者承諾農曆年前不漲價；鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房則是全年都不調漲售價。（圖取自facebook.com/maccbf）

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）政府全力穩定物價，經濟部長王美花今天邀請連鎖業者及相關公協會座談，美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都等業者會中承諾年前不漲價；鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房則是全年都不調漲售價。

民生、餐飲物價頻傳，政府去年跨部會成立「物價聯合稽查小組」，盼能找出物價調漲原因，杜絕廠商哄抬物價情形，目前已陸續查完28家下游連鎖餐飲業者與35家中上游供應商。

經濟部商業司晚間發布新聞稿指出，王美花傍晚邀請國內知名連鎖業者及相關公協會座談，表達「年前穩定物價」想法，與會業者紛紛響應。

根據新聞稿，美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都等業者承諾年前不漲價，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房則是全年都不調漲售價。台灣連鎖加盟促進協會也有129家會員企業、近500個品牌表示年前不會漲價。

王美花在會中表示，她理解餐飲業受疫情影響甚鉅，經濟部會持續聆聽與了解產業需求，並適時提供協助。

王美花表示，去年基本工資調漲，但內需為主的服務業卻慘遭疫情重創，恐難再負擔基本工資調漲後的人事成本，經濟部主動爭取相關補貼，減輕企業負擔。

王美花說，面臨全球原物料上漲，企業經營成本增加，業者願意先行吸收成本，緩漲價格，在保障收益、照顧員工之餘，也能兼顧消費者權益，讓民眾過好年，經濟部對此表達感謝。

根據商業司資訊，現場有12家業者與會、另有4家業者線上參與。（編輯：張均懋）1110113