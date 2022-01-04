咖啡將迎漲價潮？ 路易莎咖啡、cama café、85度C研議中

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（中央社記者江明晏台北4日電）咖啡豆成本飆漲50%，但大型連鎖咖啡業者還在苦撐，不敢開出漲價第一槍，路易莎咖啡、cama café、85度C都表示還在研議中，也有業者私下透露內部已拍板，首季末就會調漲10%。

受到氣候變遷影響，全球最大咖啡豆生產國巴西欠收，加上疫情導致缺工，採收不順，在物以稀為貴的情況下，羅布斯塔咖啡豆期貨價格應聲大漲，飆上每噸2369美元；業者保守估計，咖啡豆批發成本已經上漲至少50%。

台灣人愛喝咖啡，隨處可見咖啡店林立，除了大型連鎖咖啡店如星巴克、路易莎、cama cafe、85度C之外，便利商店、速食店也早就加入戰場，競爭激烈可見一斑，在咖啡豆成本大增的狀況下，漲價應是業者第一選項，但在擔憂流失客戶的兩難下，目前都沒人敢開出漲價第一槍。

大型連鎖咖啡品牌業者私下對中央社記者透露，由於咖啡豆等成本大漲，已經規劃在今年首季末調漲售價，幅度約10%，「不漲價真的會撐不下去，淨利直接少一半」，但由於還沒正式對外公布，希望先暫時低調。

85度C主管則表示，原物料上漲幅度確實很驚人，奶粉、奶油大漲25%，紙漿也成長30%、咖啡豆50%，一項一項的成本都很重，內部也在評估漲價事宜，但現階段先選擇暫時苦撐。

星巴克先前已表態，現階段不會漲價，「雖然前3季虧損，但還是撐得住」；全台擁有逾500家門市的路易莎咖啡表示：「尚在研議中」；cama cafe則說，原物料成本漲幅相當可觀，目前仍在持續評估當中。

產業人士推測，星巴克因為價格高，過去時常「買一送一」，目前應該會減少促銷因應，不傾向直接漲價，便利商店的City café和Let's café因為有規模經濟，在分攤成本上較具備優勢。

產業人士表示，至於路易莎、cama的咖啡定價親民，但路易莎的翻桌率低，cama也十幾年沒漲過價，相信壓力都非常大，「不漲價才奇怪，甚至可以說是相對有條件和資格漲價」，坊間已有小型連鎖咖啡店調漲售價，相信今年也會看到大型連鎖咖啡業者宣布漲價。（編輯：黃國倫）1110104