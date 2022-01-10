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外食漲價
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外食漲價1/43

麥味登調漲義大利麵貴10元 炸鷄大獅雞排漲6元

2022/1/10 18:49（1/10 19:46 更新）
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連鎖餐飲品牌麥味登及炸鷄大獅18日調整部分商品售價，麥味登29項產品上漲5至10元；炸鷄大獅20項產品上漲4至10元。（圖取自facebook.com/MWD.tw）
連鎖餐飲品牌麥味登及炸鷄大獅18日調整部分商品售價，麥味登29項產品上漲5至10元；炸鷄大獅20項產品上漲4至10元。（圖取自facebook.com/MWD.tw）
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（中央社記者江明晏台北10日電）由於原物料價格持續上揚，揚秦公司今天表示，旗下連鎖餐飲品牌「麥味登」及「炸鷄大獅」將於1月18日調整部分商品售價，麥味登29項產品上漲5至10元；炸鷄大獅20項產品上漲4至10元。

揚秦指出，由於國內外原物料價格自2021年3月起即開始上漲，不論是牛肉、豬肉及雞肉相關製品、食用油、奶油、麵粉或是外帶紙類包裝材料等，供應商進貨成本已連續上漲10個月，過往原物料價格短暫性波動皆由總部吸收，但由於連續漲幅過高，為整體經營考量；因此調整部分餐點品項價格，新售價自2022年1月18日開始實施。

麥味登菜單品項數共119項，價格調整29項，調整金額5至10元。夾堡類：培根系列、鮮蔬系列、鮮蛋沙拉系列調漲5元；中式點心：酥炸餃、蘿蔔糕、蔥抓餅系列調漲5元；早午餐類：部分商品調漲5至10元；麵飯類：蛋包飯、義大利麵系列調漲10元；大部分早餐類的熱門品項皆維持原價。

炸鷄大獅菜單品項數共46項，價格調整20項，調整金額4至10元。雞排調漲6元，價格為每片75元，各口味手搖式炸雞調漲5至6元,半雞餐與全雞餐各調漲10元。（編輯：蘇志宗）1100110

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