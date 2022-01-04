物價稽查小組行動 鎖定肉品、油等中上游供應商

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（中央社記者劉世怡台北4日電）法務部表示，跨部會物價聯合稽查小組今天展開全國同步稽查行動，鎖定牛肉、豬肉、食用油等上游供應商等17家中上游供應商，將研析業者有無恣意哄抬價格等情事，以遏止不法。

法務部今天發布新聞稿表示，物價聯合稽查小組昨天執行9家中上游供應商的現場稽查後，今天接續再執行第2層至第4層共計17家供應商的現場稽查，防範哄抬、囤積等行為，確保國內民生物價穩定。

新聞稿指出，這次稽查的業者，包括牛肉、豬肉、食用油等上游供應商，地點分布在台北市、新北市、花蓮縣。

法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等部會單位組成跨部會聯合稽查小組，共同執行本次北中南聯合稽查行動。

稽查行動於上午10時同步展開，除請業者就稽查項目具體說明進銷貨的價格、數量與漲價品項的原因、漲幅及提供佐證資料，以釐清中、上游供應商有無不合理漲價。

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法務部說，稽查行動於下午6時結束，17家業者均配合現場稽查及提供相關佐證資料，後續稽查小組將審慎研析業者有無恣意哄抬價格或囤積不應市銷售等情事，以遏止不法。

新聞稿最後提到，穩定國內民生物價，是政府堅持貫徹的政策，對於物價的稽查也非常重視，稽查小組將持續溯源追查，以維護配合政府穩定物價政策的守法業者權益，並確保國內民生物價穩定。（編輯：張銘坤）1110104