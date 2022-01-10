物價稽查小組再出擊 鎖定2連鎖餐飲業、3供應商

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（中央社記者劉世怡台北10日電）法務部表示，物價聯合稽查小組今天稽查2家近期漲價的連鎖餐飲業者，並向上溯源3家上游供應商，將研析業者、廠商有無恣意哄抬價格等情事，以遏止不法。

法務部今天發布新聞稿表示，這次稽查的業者，地點分布在台北市、新北市及台中市，仍由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組，共同執行本次聯合稽查行動。

稽查行動於今天上午10時許展開，除請下游餐飲業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及佐證資料外，也同步向上溯源供應商，就稽查項目請其具體說明進銷貨的價格、數量與漲價品項原因、漲幅及佐證資料，以釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價。

後續稽查小組將進一步研析業者有無恣意哄抬價格或囤積不應市銷售等情事，以遏阻不法。

新聞稿最後提到，持續聯合稽查，以平穩國內民生物價，是政府當前積極推動的政策，稽查小組將深入溯源追查，確保國內民生物資充裕，物價穩定，貫徹「有政府，會做事」，讓民眾安居樂業，安定過日子。（編輯：李錫璋）1110110