胖老爹美式炸雞24日起漲價 部分套餐貴5元到31元
2025/3/23 17:24（3/23 18:41 更新）
（中央社記者余曉涵台北23日電）胖老爹美式炸雞日前在各店鋪公告，將從24日起調漲價格，根據新舊菜單比較，部分套餐價格將調漲新台幣5元到31元，單點的無骨雞腿排從85元調漲到100元等。
速食業者今年起因應原物料、人事費用等成本因素陸續調漲價格，包含漢堡王、肯德基都在1月宣布漲價。
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胖老爹美式炸雞日前公告，礙於部分原物料、人事成本及電價持續成長，使得門市營運日漸艱鉅，因此總公司將於24日起調整全台門市部分品項價格。
根據胖老爹的新舊菜單比較，大部分套餐價格調漲5元到31元不等，僅少部分維持原有價格；單點價格上無骨雞腿排從85元調漲到100元、雞腿從54元調漲到60元、花枝丸從45元調漲到50元等。（編輯：張雅淨）1140323
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