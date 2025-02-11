星巴克部分商品12日起漲價5至10元 內用續杯優惠7折變5折

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（中央社記者曾智怡台北11日電）受氣候異常與國際情勢影響，台灣星巴克表示，為反映部分原物料成本，12日起部分商品微幅調價；但為感謝消費者支持，全門市內用續杯優惠從7折調整為5折優惠。

至於調漲品項，星巴克回覆中央社記者，包含現煮義式與每日精選系列調漲5元，茶系列與星冰樂系列調漲10元。現煮義式含美式咖啡、那堤和焦糖瑪奇朵，每日精選含冷萃、氮氣冷萃。

台灣星巴克深夜在臉書公告，原物料受氣候異常與國際情勢影響，為反映部分原物料成本，自12日起部分商品微幅調價。公告中並未明確指出漲價的品項與漲幅。

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另一方面，星巴克提供內用飲料續杯優惠服務，門市消費、行動預點皆適用，消費者在門市憑購買任一原價飲料的發票，可於原門市享當天飲料續杯7折優惠1次。

根據公告內容，星巴克為感謝消費者對公司的支持，12日起全門市內用續杯全飲品調整為5折優惠。（編輯：楊凱翔）1140211