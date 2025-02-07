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春節加價1月CPI年增2.66% 外食費連3月飆破3%

2025/2/7 17:48（2/7 18:24 更新）
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圖為民眾在台北市大同區超市採買食材。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）春節效應發酵，主計總處今天公布的1月消費者物價指數（CPI）漲勢擴大，達2.66%，寫下11個月來最大漲幅。主計總處官員解釋，若扣除服務類的春節加價效應，將收斂至2.03%，但近3個月外食費都大於3%，須留意有無新一波漲勢。

今年農曆春節落在1月下旬，部分服務遇到年節循例加價，使得物價漲勢擴大。主計總處統計，1月CPI年增率為2.66%，7大類中以雜項類大漲4.16%最高，主因是個人照顧服務及理容服務費受春節饋贈禮金與循例加價影響，分別漲14.98%及4.97%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，彙整受到春節加價效應影響較多的服務類，如計程車、旅遊團費、旅館住宿、個人照護、清潔打掃等品項，合計影響CPI總指數0.63個百分點，扣除之後，1月CPI年增率縮小至2.03%，核心CPI則自2.26%收斂至1.6%。

曹志弘說明，今年春節時點落在1月，去年則為2月，春節前物價漲勢往往較大，加上基期因素，使得1月物價一舉寫下11個月高點，但下個月會明顯收斂，預估1、2月CPI平均將落在2%上下，物價走勢尚屬平穩。

不過曹志弘坦言，蔬果、外食等價格上漲，房租也持續居高，導致民眾對物價上漲的感受還是很深刻。

主計總處統計，1月外食費漲3.17%，為10個月來最大漲幅。曹志弘表示，業者考量食材、工資、租金等營運成本，陸續調漲售價，去年隨著雞蛋價格下跌，外食費漲幅收斂至3%以下；但近3個月又重回3%之上，如果後面幾個月還是同樣趨勢，可能意味新一波漲勢到來。

至於房租，1月上漲2.48%，略有收斂，但是否能夠維持平穩，仍須繼續觀察。

此外，主計總處2月起按月公布高齡CPI，今天公布1月高齡家庭CPI年增率為3%，漲幅較全體家庭高0.34個百分點，主因是漲幅較大的食物類、居住類及看護等個人照顧服務支出占比較高所致。

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綜觀國內物價情勢，曹志弘認為，物價尚屬穩定，只是服務類價格具有僵固性，導致民眾對通膨感受較深；從整體局勢看來，全球需求疲弱，國際農工原料價格變動不大，以美元計價的進口物價指數已連續27個月下跌，內銷品物價也小於3%，「推升國內商品物價的上漲力道尚屬和緩」。

媒體關注，美國總統川普上任後，高舉關稅大刀，且已經開始實施，是否將帶來通膨壓力。曹志弘分析，就目前關稅措施，短期對國內物價的直接影響不大，後續關稅措施如何發展、有無間接影響，則須持續觀察。（編輯：林家嫻）1140207

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