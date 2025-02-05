AI需求及年節備貨效應助攻 去年12月景氣燈號轉紅

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（中央社記者蘇思云台北5日電）國發會今天公布去年12月景氣燈號，由於AI和高速運算等新興需求暢旺，加上年節備貨效應，帶動國內生產與銷售動能，景氣燈號由黃紅燈轉亮紅燈，綜合判斷分數為38分，月增4分，分數創下4個月新高。

去年12月國發會 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 分數為38分，燈號轉呈紅燈。這也是繼2024年6月、8月後，第3次亮出紅燈。

進一步觀察9項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數均轉呈紅燈，批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，分數各增加1分；其餘5項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，這次轉為紅燈關鍵，主要與AI和高速運算等新興需求暢旺，還有年節備貨效應有關，推升生產與銷售動能，國內企業對未來信心也有好轉。

媒體關注傳產復甦狀況，邱秋瑩表示，廠商庫存去化已經有2到3年，包括基本金屬、機械、塑橡膠、化學製品等傳產外銷訂單逐漸從低點回升。東協為台灣傳產貨品重要出口市場，成長態勢也不錯。

至於批發零售去年12月的成長動能，邱秋瑩指出，如果觀察季調後狀況，批發、零售、餐飲業年增率都呈正成長，主要受惠春節前備貨效應，加上冬天寒流接力報到，帶動服飾銷售，雙12促銷潮、家電汰舊換新與年節商機等，都有助零售與餐飲業表現。

國發會表示，同時指標持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局，不過，領先指標續呈下滑，仍須密切關注後續變化。

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邱秋瑩指出，景氣領先指標7個構成項目中，有5項下滑，主要是外銷訂單下滑幅度大，4項呈微幅下降。

去年12月景氣燈號亮出熱絡紅燈是否可能曇花一現，邱秋瑩表示，燈號是綜合性評估，無法多做預測，如果是黃紅燈以上，仍屬景氣穩健狀態。觀察國內經濟，不管是內需還是外銷都維持穩健成長，未來需持續關注AI應用與美國總統川普2.0的貿易政策變化。（編輯：林家嫻）1140205