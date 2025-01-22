2024年12月電力景氣燈號連8月黃紅燈 半導體需求強勁

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）台灣綜合研究院今天發布2024年12月電力景氣燈號，連續第8個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈，雖然因為基期偏高，成長率收斂，整體用電量維持穩定水準，加上人工智慧（AI）需求延續，半導體生產動能依舊強勁。

台綜院調查，2024年12月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.02%，產業用電漲幅收斂，主要是2023年同月的產業用電量為當年度最大漲幅，基期偏高，導致去年12月用電成長縮減，但整體產業用電量仍穩定。

台綜院進一步指出，受惠於AI、高效能運算及雲端產業等商機持續發酵，又有年底消費性電子旺季加持，國內半導體生產動能強勁，傳統產業則因國際終端需求逐漸回溫，且半導體用材料需求增加，化學材料業及塑橡膠業等用電漲幅隨之成長，整體製造業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈，景氣向上復甦態勢不變。

外界關注的半導體業，除了需求續強，先進製程、先進封裝價格調漲、生產效率提升，帶動半導體業者積極擴廠，擴大先進封裝產能，以滿足快速增加的AI半導體需求，即便有高基期因素，仍有正成長2%的表現，半導體業電力景氣燈號連續8個月亮出黃紅燈。

傳統產業方面，化學材料業國際終端需求逐漸回溫，復甦腳步仍緩，加上部分機組設備歲修，以及部分廠商受景氣影響，進行產銷調整減產等原因，生產動能偏弱，電力景氣燈號維持衰退藍燈。

另外，中國大陸房市低迷，鋼鐵產能過剩，低價傾銷海外，導致國際鋼需偏於疲弱，去年12月國內鋼鐵業用電負成長5.4%，電力景氣燈號續呈黃藍燈，景氣尚未明顯復甦。

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台綜院指出，2024年底，各國通膨逐步降溫且邁入降息週期，全球經濟溫和復甦，台灣半導體產業又蓬勃發展，考量基期因素後，預測2024年12月經濟成長率為1.7%。

回顧2024年，台綜院表示，台灣受益於全球半導體步入景氣向上週期，繳出亮眼的出口成績單，但2025年揭開序幕，美國總統川普上台後，經貿政策的不確定性，恐增添全球貿易、投資、供應鏈風險，須審慎觀察影響力道。（編輯：楊蘭軒）1140122