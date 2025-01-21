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AI商機發酵 去年外銷訂單逾5895億美元史上第3高

2025/1/21 19:13（1/21 19:53 更新）
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圖為停靠在高雄港區的貨櫃輪進行貨櫃裝卸作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北21日電）人工智慧（AI）商機持續發酵，經濟部公布去年全年外銷訂單5895.4億美元、年增率5.1%，創史上第3高；其中，12月份接單年增率逾2成優於預期，則是受惠AI商機與年前拉貨動能，川普2.0備貨效應僅微幅挹注。

AI、高效能運算及雲端產業等商機持續擴增，經濟部統計處今天公布外銷訂單統計，去年12月外銷訂單529.2億美元，年增20.8%，連10紅。

經濟部統計處長黃于玲表示，原先預估去年12月外銷訂單金額年增13%到17.5%，實際上優於預期原因有二。首先，高效能運算和人工智慧商機持續熱絡，帶動電子、資訊產品接單暢旺；再者，年前拉貨動能較預期強勁。

觀察主要貨品別表現，電子產品去年12月接單金額達199.2億美元，年增33.5%，為歷年同期第2高。

（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）
（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）

針對川普2.0拉貨效應，她表示，本月經擴大訪查402家廠商，其中有因應川普關稅政策提前拉貨廠商占9%，僅較上月微幅增加，顯示客戶觀望態度居多，且多數客戶所在地不在美國、中國，因此較不受影響。

去年全球經濟穩步成長，人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求強勁，傳統貨品亦因半導體設備需求增加及部分貨品客戶回補庫存，加上前年基期相對較低，2024年全年接單5895.4億美元，較2023年成長5.1%，終結連續2年負成長，並寫下史上第3高紀錄。

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黃于玲指出，新興科技應用產品需求強勁，傳統貨品方面，塑橡膠製品、化學品、基本金屬製品也呈現年增狀況，但復甦情況不一致，整體來看，去年不均勻復甦步調維持。

至於今年1月表現，因過年落點不同，統計處預估1月接單金額介於445至465億美元，年減4%至8.1%。（編輯：林家嫻）1140121

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去年12月外銷訂單529億美元年增2成 全年翻紅寫第3高
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