過年拜拜選「旺來」 檔案局揭台灣鳳梨光輝歲月

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）農曆新年到來，鳳梨因為台語音似「旺來」，成為過年拜拜、送禮的最佳選擇。其實，鳳梨不僅是常見的水果，還曾為台灣賺進大把外匯，除了日本，也外銷至美國、歐洲，國發會檔案局透過歷史資料及照片，重現這段鳳梨的黃金歲月。

鳳梨的台語唸起來音似「旺來」，成為象徵吉利、興旺的水果代表，鳳梨酥更是台灣常見的伴手禮，以及外國人來台必買名產。

雖然鳳梨在台灣栽種歷史頗久，早期在台灣，鳳梨可不像現在果肉酸甜適中、風味迷人，國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員許峰源指出，台灣鳳梨栽培源起於清康熙年間，是由中國大陸東南邊引進的在來種鳳梨，在來種鳳梨僅拳頭大小，酸度又高，沒什麼人吃鳳梨果肉，多將鳳梨葉曬乾後，用其纖維作為編織材料。

日治初期，鳳梨終於迎來華麗轉身的契機。當時日本來台，觀察有哪些經濟作物可以發展，便鎖定鳳梨，掀開台灣鳳梨罐頭行銷全球的扉頁。

1920年代，日方遠從夏威夷引入產量大、適合食用的開英種（Smooth Cayenne）鳳梨，由於生產來源穩定，鳳梨罐頭產量與日俱增。台灣總督府也鼓勵商人開設罐頭工廠，投入鳳梨罐頭生產行列，並引進新器械，從事機械化生產。

許峰源直言，1930年代初期，台灣鳳梨罐頭產銷迎來第一個高峰，全台鳳梨罐頭工廠數量達80至100間，然而好景不常，後來因全球經濟大恐慌，1941年12月又爆發太平洋戰爭，罐頭的重要原料馬口鐵用於戰事，加上台灣捲入戰爭，遭到轟炸，許多工廠、生產線毀損，台灣的鳳梨罐頭事業受到重創。

時間推進至國民政府遷台後，台灣省行政長官公署扶植企業投入罐頭生產行列，又有著日治時期的基礎，短時間，全台灣上百家鳳梨罐頭工廠如雨後春筍冒出，導致空罐供不應求，政府甚至緊急透過美援管道進口馬口鐵，足見鳳梨罐頭熱銷程度。

1955年，政府推行耕者有其田政策，台灣農林旗下的鳳梨公司轉為民營企業，成立「台灣鳳梨股份有限公司」（台鳳），產業規模日漸拓展。1960至1970年代，全球經濟日益興盛，加上台鳳整併許多小公司，以大企業之姿經營鳳梨罐頭產銷，締造鳳梨罐頭的黃金年代。

根據國發會檔案局的歷史照片，不難看到當時盛況，台東鳳梨工廠日以繼夜投入生產線，台糖為充實人力，遠從各鄉鎮招募女作業員，備有交通車、宿舍，還聘請廚師供應三餐。

這些作業員採晝夜2班制，往往一班就需要上千名人力。台東鳳梨工廠年產值逾新台幣上億元，創造很多就業機會，工廠內部時常是大量人力忙碌於生產作業，外部廣場每逢上下班時間，更是車水馬龍。

許峰源補充，當時若有親友住院，民眾探病送禮首選不止蘋果，鳳梨罐頭也是相當熱門的選項。

台灣鳳梨罐頭的光輝歲月，在1970年代達到鼎盛。資料顯示，1960年代，台灣鳳梨罐頭外銷數量從200萬箱增加到300萬箱，1970年代初期更達到400萬箱的驚人紀錄，賺進可觀外匯，也讓台灣鳳梨罐頭站上國際頂端。

至於鳳梨罐頭的出口，1950年代初期仍以日本為主要市場，慢慢地打進歐洲市場，銷往西德、英國。1959年，美國與古巴斷交，中斷雙方貿易網絡，台灣鳳梨罐頭在華僑協助下，成功打入美國市場，甚至取代古巴。

不過1970年代後期，由於菲律賓與東南亞地處熱帶氣候，同樣適合種植鳳梨，引進外資之後，更大舉投入鳳梨罐頭的生產鏈，台灣在國際上面臨強勁對手。隨著勞工成本逐年提升，漸漸難與低廉人力的國家競爭，鳳梨罐頭外銷逐年走下坡。

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1980年代，政府有感於鳳梨罐頭外銷不復以往，把原本「加工外銷為主、內銷為副」銷售策略，調整為「鮮食內銷為主、外銷為副」，傾力研發適合直接食用的品種。而後，金鑽鳳梨問世，酸甜適中的口感、絕佳風味，不論直接食用、烹飪都是一絕，成為鮮果市場的熱賣品項。

國發會檔案局典藏歷史悠久的珍貴資料，除了重要文物，也有不少與民眾生活緊密貼合的檔案。許峰源說，1970年代，鳳梨、洋菇、蘆筍素有「三罐王」之稱，台灣靠這3種罐頭賺進大把外匯，是經濟史上重要一頁，如今趁著農曆佳節到來，鳳梨又是寓意吉利的水果，期待將歷史檔案轉化成較親民的資訊，讓民眾更熟悉台灣歷史。（編輯：潘羿菁）1140130

早年台灣鳳梨罐頭外銷數量驚人，鳳梨工廠生產線努力運作，為台灣賺進大把外匯。（國發會檔案管理局提供）中央社記者潘姿羽傳真 114年1月30日