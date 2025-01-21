去年12月外銷訂單529億美元年增2成 全年翻紅寫第3高
2025/1/21 16:14（1/21 16:31 更新）
（中央社記者曾智怡台北21日電）AI、高效能運算及雲端產業等商機持續擴增，經濟部今天公布2024年12月外銷訂單統計529.2億美元，年增20.8%，連10紅；累計全年外銷訂單達5895.4億美元，較2023年成長5.1%，終結連續2年負成長，並寫下史上第3高紀錄。
按貨品別觀察，經濟部指出，由於新興科技應用需求強勁，持續推升12月電子及資訊通信產品接單成長，分別年增33.5%、24.3%；光學器材因農曆年前客戶備貨需求，帶動面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增，年增17.7%。
傳統貨品方面，因新興科技應用需求熱絡，帶動半導體設備接單成長，機械年增6.0%；塑橡膠製品因農曆年前客戶備貨需求增加，年增5.5%；基本金屬及化學品則因海外同業低價搶單，分別年減4.5%、0.6% 。（編輯：楊蘭軒）1140121
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