去年底外匯存底5766億美元 央行：出口亮眼匯率有撐

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）中央銀行今天公布2024年12月底外匯存底為5766.77億美元，較2023年增加60.8億美元，年成長1.07%。儘管2024年金融市場波動大，央行表示，新台幣貶幅小於日本、韓國，除了央行調節增添助力，關鍵還是出口亮眼，為新台幣匯率提供有力支撐。

央行今天公布去年12月底外匯存底金額為5766.77億美元，較11月底減少12.97億美元，主要變動因素除了外匯存底投資運用收益，帶來正貢獻，主要貨幣對美元貶值，以及央行為了維持匯率穩定，進場調節，導致外匯存底金額下滑。

回顧2024年全年，在強勢美元壓境下，新台幣全年貶掉2.046元或6.24%，不只連3年收黑，封關價32.781元，更創下9年最低。

央行外匯局局長蔡烱民表示，去年美元升值幅度較大，尤其是第4季，市場預期川普當選，更助長美元氣勢，不過新台幣匯率相對穩定，貶幅小於日圓、韓元，主要有兩因素，一是去年台灣出口非常不錯，相關科技類股表現也很好，廠商結售美元時，就成為穩定新台幣匯率的力量。

第二，根據央行報告，2024年上半年淨賣匯90.6億美元，下半年調節金額尚未公布，但央行其中幾個月份確實有進場調節，這是另個穩定匯率的因素。

蔡烱民直言，除了川普效應，去年12月中旬，美國聯準會決議降息1碼，符合市場預期，但調高2024、2025及2026的通膨看法，並上修經濟成長率，顯示經濟保持韌性，2025年可能降息幅度也縮減，導致市場重新調整預期，金融市場因此震盪較大。

蔡烱民表示，近期許多投銀修正看法，認為2025年降息幅度會減少，市場持續關注美國總統當選人川普上任後的政策落實程度，這會是今年最大不確定性。

至於去年非美貨幣全面走貶，蔡烱民認為，除了美元強勢表態，歐洲方面，德國法國因預算問題，政局不穩，其他各國或多或少都有自己問題，也會影響匯率表現。

央行今天同步公布2024年12月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8369億美元，約當外匯存底145%，雙雙較11月走揚。蔡炯民解釋，台股12月上漲，加上外資持有類股表現不錯，是外資持有新台幣資產成長的主因。

央行並統計去年外資進出狀況，加計盈餘匯出後，全年淨匯出約300億美元。

觀察外匯存底排名，中國外匯存底規模龐大，突破3兆美元，排名第一，日本也有逾1兆美元的水準，排名第二，瑞士第三，台灣名列第4。（編輯：張均懋）1140106