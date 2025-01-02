台股2024年70萬人開戶創新高 年輕族群積極投入
2025/1/2 10:19（1/2 10:45 更新）
（中央社記者曾仁凱台北2日電）台股2024年全年大漲5104.29點，創史上最大年度漲點紀錄，吸引民眾積極湧入股市。證交所統計，2024年12月底投資人累計開戶數達到1321.6萬人，全年增加70.38萬人，累計開戶數和年度開戶數，雙雙創下歷史新高。
2024年投資人開戶數新增70.38萬元，2023年也年增49.31萬人，對照2022年僅年增1.1萬人，顯示台股連續兩年皆大漲近3成，已點燃投資人的熱情。
進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，去年新增開戶數最多為20至30歲，增加12萬1256戶；緊接著是0至19歲新增10萬9171戶，顯示年輕股民積極投入股市。
法人分析，金管會這幾年積極推動普惠金融，包括放寬零股交易制度，降低小資族群參與投資的門檻等，希望讓所有民眾都有機會透過投資，分享經濟成長的果實；加上ETF（指數股票型基金）這幾年在台灣掀起投資熱潮，都是帶動台股開戶數大幅成長的原因。（編輯：楊蘭軒）1140102
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