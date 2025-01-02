加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
火舞表演者疑遭詐騙赴泰失聯 警通報重大刑案函請外交部協尋
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股2024年70萬人開戶創新高 年輕族群積極投入

2025/1/2 10:19（1/2 10:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）台股2024年全年大漲5104.29點，創史上最大年度漲點紀錄，吸引民眾積極湧入股市。證交所統計，2024年12月底投資人累計開戶數達到1321.6萬人，全年增加70.38萬人，累計開戶數和年度開戶數，雙雙創下歷史新高。

2024年投資人開戶數新增70.38萬元，2023年也年增49.31萬人，對照2022年僅年增1.1萬人，顯示台股連續兩年皆大漲近3成，已點燃投資人的熱情。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，去年新增開戶數最多為20至30歲，增加12萬1256戶；緊接著是0至19歲新增10萬9171戶，顯示年輕股民積極投入股市。

法人分析，金管會這幾年積極推動普惠金融，包括放寬零股交易制度，降低小資族群參與投資的門檻等，希望讓所有民眾都有機會透過投資，分享經濟成長的果實；加上ETF（指數股票型基金）這幾年在台灣掀起投資熱潮，都是帶動台股開戶數大幅成長的原因。（編輯：楊蘭軒）1140102

延伸閱讀
政院端普惠金融貸款 助中小企業數位、淨零雙軸轉型調查：民眾平均每月花1.7萬投資 35歲以下偏好現金流台積電法說會明年1/16登場 聚焦景氣展望與美關稅政策迎接2025 法新社回顧2024全球金融市場四面向
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
信驊止跌回升 超越力旺重登台股股王
106
更多編輯台推薦新聞：