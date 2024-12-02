央行外匯存底解密 逾9成投資歐美公債

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（中央社記者蘇思云台北2日電）根據中央銀行114年度營業預算評估報告，截至今年8月底，央行配置在歐美等先進國家高信用評等政府公債與美國公債的比例，占外匯存底近94%。央行表示，外匯存底以持有安全性佳及流動性高的美國公債為主，多持有至到期。

根據立法院預算中心的中央銀行114年度營業預算評估報告，為維護對內及對外幣值的穩定，央行持有外幣資產的目的為挹注國際收支發生短絀時的外匯需求，並藉以調節供需，維持有秩序的外匯市場，提供廠商良好貿易環境，須隨時保持高度流動性。

央行指出，鑒於美國金融市場的規模、深度與廣度皆居世界首位，政經現況仍屬已開發國家中相對較優者，央行外匯存底以持有安全性佳及流動性高的美國公債為主，多持有至到期。

統計到今年8月底，央行的外幣債券，包括收取孳息等以歐美等先進國家高信用評等政府公債為主的債券，約新台幣17兆3872億元，以及以交易為目的的美國公債約新台幣3億多元，合計共新台幣17兆3875億8142萬6000元。

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報告指出，截至今年8月底，央行持有「按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動」科目下的歐美先進國家高信用評等的政府公債，帳列數約5438.45億美元；另外在「透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動」科目下的美國公債，帳列數約977萬美元，合計約5438.54億美元，約占8月底外匯存底5790.58億美元的近94%。

報告指出，根據美國財政部公布的美國國際資本流動報告顯示，日本及中國今年以來持續減持美國公債75億美元及417億美元，不過仍是前2大主要持有國，後續拋售行為將影響價格下跌、流動性及該國匯率，須密切留意對台灣的影響。（編輯：楊凱翔）1131202