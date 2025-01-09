去年出口4750.7億美元創次高 成長9.9%居亞鄰前段班

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部今天表示，AI商機與旺季效應加持，去年12月出口435.9億美元，創單月次高，猶如神龍擺尾，連續14個月正成長，帶動第4季出口金額寫單季新高，全年外銷4750.7億美元、寫歷年次高紀錄，年增9.9%、在亞洲鄰近國家或地區中名列前茅。

財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，2024年12月出口金額435.9億美元，年增9.2%，連14紅；進口金額375.1億美元，年增30.4%。

財政部統計處長蔡美娜指出，12月出口可謂神龍擺尾，外銷規模創歷年單月次高，主要受惠全球經濟維持穩定成長步調，高效能運算、人工智慧（AI）誘發的各項新興商機仍相當活絡，加上年底傳統旺季需求湧現，以及今年農曆春節將至，假期天數較長，衍生提前拉貨潮。

她分析，除上述因素，美國總統當選人川普上任前，廠商為避免受高關稅政策波及而下急單，可能也有挹注12月出口表現。

檢視12月主力外銷貨品，蔡美娜表示，11項主要貨類中有10個呈現年增格局，僅運輸工具微幅年減1.3%；礦產品在低基期因素下，出口年增37.5%，塑橡膠及其製品、化學品也分別年增3.4%、10.4%。

同時，資通與視聽產品、電子零組件12月出口，依然受AI等科技創新應用熱度延續所支撐，年增率分別為16%、8.6%，穩居外銷領頭羊地位。

蔡美娜進一步指出，12月出口表現優於預期之下，第4季出口1259.7億美元，刷新單季最高紀錄，年增9.1%，全年出口「四季紅」，即每一季度均為正成長；全年外銷金額4750.7億美元，創歷年次高，年增9.9%。

蔡美娜表示，台灣2024年全年出口成長幅度9.9%，與亞鄰國家或地區最新數據相比，僅次於香港前11月年增11.8%，優於南韓全年的8.2%、新加坡前11月的5.6%、中國前11月的5.4%，以及日本前11月年減1.4%。

談及2024年外銷貨品表現，蔡美娜坦言，傳產貨類受國際間產能過剩壓力牽制，出口復甦進展有限，其中，塑橡膠及其製品出口連續3年陷入年減，主要就是受中國內需不振以及對外低價傾銷搶單的拖累。

蔡美娜說，科技貨品展現不同的風景，由於供應鏈庫存逐步改善、高效能運算與AI商機百花齊放，以及下半年新品鋪貨潮，造就去年資通與視聽產品迎來空前外銷榮景。

反映在數據上，11項主要貨類中，2024年全年呈現「8升3降」，僅資通與視聽產品出口達雙位數年增率，年成長59%，外銷規模1325億美元，寫歷史新高；同時，電機產品、紡織品分別微幅年增1.4%、1.5%，其餘包括電子零組件在內的貨品，年減幅介於0.4%至13.2%之間。

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此外，近年全球供應鏈重組，台商回流，資通訊業者擴大在台生產比重，使部分積體電路供應路徑從外銷轉內銷，最後會製成資通產品報關出口，因此將電子零組件、資通與視聽產品2大科技貨品合計觀察，會較為客觀。

據財政部統計，電子零組件、資通與視聽產品2024年出口合計3097.3億美元，創歷年新高，年增18.2%。（編輯：張均懋）1140109